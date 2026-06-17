$!Aparatoso choque frontal deja cuatro lesionados, entre ellos una menor, en Arteaga

Un total de cuatro personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado durante las últimas horas de este martes en Arteaga, Coahuila. El percance ocurrió en la conocida curva de Bella Unión, sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura del kilómetro 243, hasta donde se movilizaron ambulancias de Protección Civil. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el accidente participaron un automóvil Honda City modelo 2011 y un Volkswagen Sedán modelo 2013.

Según las autoridades, el Honda City circulaba de oriente a poniente cuando, al llegar a una curva, invadió el carril contrario e impactó de frente al Volkswagen, que transitaba en sentido opuesto. Tras la colisión, ambas unidades quedaron sobre la vía de circulación con daños de consideración. Como resultado del accidente, los dos ocupantes del Honda resultaron lesionados. El conductor, Juan Carlos ¨N¨, de 35 años, quedó prensado contra el tablero y tuvo que ser rescatado por paramédicos. Presentó probable fractura en ambas rótulas y fue trasladado en código rojo al Hospital Universitario de Saltillo. Su acompañante, Cecilia ¨N¨, de 24 años, sufrió fractura de fémur izquierdo, además de otras lesiones, por lo que también fue llevada en código rojo al mismo nosocomio.

En el Volkswagen viajaban Cindy ¨N¨, de 24 años, y una menor identificada como Loretta ¨N¨, de 7 años, ambas con domicilio en Ciénega del Toro, Nuevo León. Cindy fue diagnosticada como policontundida, mientras que la menor presentó fractura en el dedo índice de la mano izquierda. Las dos fueron trasladadas en código amarillo al Hospital General para su atención médica. Las autoridades informaron que los vehículos involucrados serán puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Arteaga para las investigaciones correspondientes.