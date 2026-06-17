Aparatoso choque frontal deja cuatro lesionados, entre ellos una menor, en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Aparatoso choque frontal deja cuatro lesionados, entre ellos una menor, en Arteaga
    El conductor de un Honda City quedó prensado entre los fierros de la unidad y tuvo que ser liberado por socorristas antes de ser trasladado en código rojo al Hospital Universitario de Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Dos de los lesionados fueron trasladados en código rojo al Hospital Universitario de Saltillo debido a la gravedad de las lesiones que presentaban tras el accidente

Un total de cuatro personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado durante las últimas horas de este martes en Arteaga, Coahuila.

El percance ocurrió en la conocida curva de Bella Unión, sobre el bulevar Los Fundadores, a la altura del kilómetro 243, hasta donde se movilizaron ambulancias de Protección Civil. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el accidente participaron un automóvil Honda City modelo 2011 y un Volkswagen Sedán modelo 2013.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/volcadura-en-la-saltillo-torreon-deja-a-pareja-regiomontana-lesionada-GC21454453
$!Entre las personas lesionadas se encuentra una menor de 7 años de edad, quien sufrió una fractura en un dedo de la mano y fue llevada al Hospital General para su valoración.
Entre las personas lesionadas se encuentra una menor de 7 años de edad, quien sufrió una fractura en un dedo de la mano y fue llevada al Hospital General para su valoración. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según las autoridades, el Honda City circulaba de oriente a poniente cuando, al llegar a una curva, invadió el carril contrario e impactó de frente al Volkswagen, que transitaba en sentido opuesto. Tras la colisión, ambas unidades quedaron sobre la vía de circulación con daños de consideración.

Como resultado del accidente, los dos ocupantes del Honda resultaron lesionados. El conductor, Juan Carlos ¨N¨, de 35 años, quedó prensado contra el tablero y tuvo que ser rescatado por paramédicos. Presentó probable fractura en ambas rótulas y fue trasladado en código rojo al Hospital Universitario de Saltillo. Su acompañante, Cecilia ¨N¨, de 24 años, sufrió fractura de fémur izquierdo, además de otras lesiones, por lo que también fue llevada en código rojo al mismo nosocomio.

$!Aparatoso choque frontal deja cuatro lesionados, entre ellos una menor, en Arteaga

En el Volkswagen viajaban Cindy ¨N¨, de 24 años, y una menor identificada como Loretta ¨N¨, de 7 años, ambas con domicilio en Ciénega del Toro, Nuevo León. Cindy fue diagnosticada como policontundida, mientras que la menor presentó fractura en el dedo índice de la mano izquierda. Las dos fueron trasladadas en código amarillo al Hospital General para su atención médica.

Las autoridades informaron que los vehículos involucrados serán puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en Arteaga para las investigaciones correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
CNTE vs. SEP: Escalando la negociación

CNTE vs. SEP: Escalando la negociación
true

5 pruebas de que no es una ‘oficina de Nueva York’
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón: ¿Un perfil conciliador o un candidato para 2027?
Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta

Saltillo: Por ‘El Súper Niño’ se esperan lluvias abundantes en septiembre; será un gran reto, considera experta
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Detienen a presunto ladrón de medidores de agua en Saltillo
Ezzeddine Daafous y Julieta Villamar compartieron su historia de vida durante el partido entre Túnez y Suecia en Monterrey.

Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)
FBI detiene atentado en contra de Donald Trump

El FBI detiene conspiración de ataque con drones en contra de Donald Trump

En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos dio cuenta de más de un millón de denuncias de estafas de suplantación de identidad.

Migrantes en EU ya no sólo se cuidan de ICE, sino de la IA