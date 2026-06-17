Volcadura en la Saltillo-Torreón deja a pareja regiomontana lesionada

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    Volcadura en la Saltillo-Torreón deja a pareja regiomontana lesionada
    Una pareja originaria de Monterrey resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba volcara sobre la carretera Saltillo-Torreón, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades. PEDRO PESINA

El conductor presentó lesiones de consideración y fue trasladado junto con su acompañante a un hospital, mientras autoridades federales realizaban las investigaciones

La tarde de ayer martes se registró un fuerte accidente sobre la carretera Saltillo-Torreón.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios prehospitalarios. Tras valorar a una pareja lesionada, determinaron su traslado al Centro de Salud de Parras para recibir atención médica.

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Fue cerca de las 19:00 horas cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias 066, en la que se solicitaba el apoyo de unidades de rescate debido a que un automóvil compacto había volcado y había personas lesionadas.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de un automóvil Dodge que terminó volcado a un costado de la carretera federal, a la altura del ejido El Porvenir.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de un automóvil Dodge que terminó volcado a un costado de la carretera federal, a la altura del ejido El Porvenir. PEDRO PESINA

Al arribar al sitio, los paramédicos atendieron a Adolfo Óscar, de 33 años, y a Sandra Liseth, de 29. Después de valorarlos en el lugar, ambos fueron trasladados de inmediato al Centro de Salud para una mejor atención.

Cabe destacar que quien resultó con lesiones de mayor consideración fue Adolfo Óscar, ya que presuntamente presentaba traumatismo craneoencefálico y lesiones en el tórax, mientras que Sandra sufrió golpes leves en diferentes partes del cuerpo.

$!El conductor del vehículo sufrió lesiones de consideración, incluyendo traumatismo craneoencefálico y lesiones en el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico para su atención.
El conductor del vehículo sufrió lesiones de consideración, incluyendo traumatismo craneoencefálico y lesiones en el tórax, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico para su atención. PEDRO PESINA

El vehículo en el que viajaban era un automóvil compacto Dodge. De manera preliminar, se informó que el accidente pudo haber sido provocado por el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

Los lesionados señalaron tener su domicilio en la ciudad de Monterrey y que se dirigían hacia Torreón. Sin embargo, de acuerdo con la versión de la mujer, previamente habían estado en un bar de Saltillo.

En el hospital tomaron conocimiento de los hechos elementos de la Policía Municipal y agentes de Investigación Criminal. El accidente ocurrió sobre la carretera federal, a la altura del ejido El Porvenir, donde personal de la Guardia Nacional, destacamentado en Paila, Coahuila, realizó las diligencias y el peritaje correspondiente.

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