Aprueba Consejo Directivo del DIF Saltillo informe de actividades del segundo trimestre

Durante la sesión, Díaz González destacó la labor que realiza el DIF Saltillo a través de sus diferentes programas, mediante los cuales brinda atención y apoyo a los sectores de la población que más lo necesitan.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de este organismo, en la que se aprobó por unanimidad el informe de actividades y el avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre de 2026.

“Felicitó a Luly López Naranjo, así como a todo el equipo del DIF por todo el trabajo que han realizado, les pido redoblar esfuerzos para apoyar a quien más lo necesita y mantenerse muy cercanos con la ciudadanía”, señaló el Alcalde.

Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo de Javier Díaz González para impulsar los programas dirigidos a los diferentes sectores de la población, así como a las instituciones y organizaciones que se suman a las distintas causas sociales.

Como parte de los resultados presentados durante la sesión, se destacó la continuidad del programa Amor en Movimiento, que durante el segundo trimestre realizó 24 brigadas en colonias, ejidos y escuelas de Saltillo, donde más de mil 500 personas recibieron servicios médicos y apoyos como lentes, glucómetros y baumanómetros.

Asimismo, se informó sobre la inauguración del Centro Intergeneracional, espacio enfocado en fortalecer los tres pilares del envejecimiento exitoso: salud, participación y seguridad.

En materia de atención a las personas adultas mayores, también se llevaron a cabo los XXVIII Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, con la participación de casi 600 personas.

De igual manera, se realizó la edición 2026 del Cabildo Infantil, en la que se recibieron cientos de propuestas de niñas y niños saltillenses, además de que en abril se organizó el festejo con motivo del Día de la Niña y el Niño.