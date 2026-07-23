Aprueba Consejo Directivo del DIF Saltillo informe de actividades del segundo trimestre

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    Aprueba Consejo Directivo del DIF Saltillo informe de actividades del segundo trimestre
    Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del organismo. CORTESÍA

El alcalde reconoció el trabajo del organismo y pidió redoblar esfuerzos para apoyar a las personas que más lo necesitan

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de este organismo, en la que se aprobó por unanimidad el informe de actividades y el avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Durante la sesión, Díaz González destacó la labor que realiza el DIF Saltillo a través de sus diferentes programas, mediante los cuales brinda atención y apoyo a los sectores de la población que más lo necesitan.

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“Felicitó a Luly López Naranjo, así como a todo el equipo del DIF por todo el trabajo que han realizado, les pido redoblar esfuerzos para apoyar a quien más lo necesita y mantenerse muy cercanos con la ciudadanía”, señaló el Alcalde.

Por su parte, Luly López Naranjo agradeció el respaldo de Javier Díaz González para impulsar los programas dirigidos a los diferentes sectores de la población, así como a las instituciones y organizaciones que se suman a las distintas causas sociales.

Como parte de los resultados presentados durante la sesión, se destacó la continuidad del programa Amor en Movimiento, que durante el segundo trimestre realizó 24 brigadas en colonias, ejidos y escuelas de Saltillo, donde más de mil 500 personas recibieron servicios médicos y apoyos como lentes, glucómetros y baumanómetros.

Asimismo, se informó sobre la inauguración del Centro Intergeneracional, espacio enfocado en fortalecer los tres pilares del envejecimiento exitoso: salud, participación y seguridad.

En materia de atención a las personas adultas mayores, también se llevaron a cabo los XXVIII Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, con la participación de casi 600 personas.

De igual manera, se realizó la edición 2026 del Cabildo Infantil, en la que se recibieron cientos de propuestas de niñas y niños saltillenses, además de que en abril se organizó el festejo con motivo del Día de la Niña y el Niño.

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El informe también contempló los avances en programas y acciones relacionados con brigadas de salud, cirugías de cataratas e implantes cocleares, así como talleres de capacitación y pláticas de sensibilización, entre otras actividades desarrolladas durante el periodo.

Finalmente, el Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobó los nombramientos de Mariana Zamora Guillermo, como coordinadora de Salud Mental; Lorena Elizabeth González Valdés, como directora de Voluntariado; y Carlos Alonso Viera Ruiz, como coordinador de Recursos Humanos y Capacitación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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