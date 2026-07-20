DIF Saltillo entrega 30 aparatos ortopédicos; suman más de 450 en la actual administración

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    DIF Saltillo entrega 30 aparatos ortopédicos; suman más de 450 en la actual administración
    En esta entrega se distribuyeron 30 aparatos ortopédicos a personas que solicitaron el apoyo. HOMERO SÁNCHEZ

La jornada forma parte de las acciones para construir una sociedad más justa, solidaria e incluyente

Como parte de las acciones para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron una jornada de entrega de aparatos ortopédicos a ciudadanos que previamente solicitaron este apoyo.

Durante el evento, el alcalde destacó el trabajo que realiza el DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, así como la coordinación con el DIF Coahuila, presidido de manera honoraria por Liliana Salinas Valdés, y con Inspira Coahuila, a cargo de Paola Rodríguez López.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/entregan-aparatos-ortopedicos-a-50-personas-con-discapacidad-en-ramos-arizpe-AA22220231

“A quienes hoy reciben este apoyo les reafirmo el compromiso de esta administración de seguir impulsando acciones que mejoren su calidad de vida”, expresó Javier Díaz González.

El edil agregó que su gobierno continuará impulsando programas enfocados en construir una ciudad más incluyente y con mayores oportunidades para todos los sectores de la población.

Por su parte, Luly López Naranjo informó que en esta jornada fueron entregados 30 aparatos ortopédicos y destacó que, en lo que va de la actual administración municipal, suman cerca de 450 apoyos de este tipo otorgados a igual número de beneficiarios.

“Agradecemos a cada uno de ustedes por la confianza de acercarse al DIF y solicitar este apoyo; ahora con estas entregas ustedes van a tener una mejor movilidad y con ello una mejor calidad de vida”, señaló.

Entre los apoyos entregados se encuentran sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas PCI, bastones de uno y cuatro puntos de apoyo, andaderas y muletas, entre otros dispositivos destinados a facilitar la movilidad de los beneficiarios.

Durante la ceremonia, el alcalde y la presidenta honoraria del DIF hicieron la entrega simbólica de algunos de los aparatos a los ciudadanos beneficiados.

En representación de las personas favorecidas, Miguel Ángel Pérez Solís, quien recibió una silla de ruedas, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y del DIF Saltillo.

$!Los apoyos incluyen sillas de ruedas convencionales, sillas PCI, bastones, andaderas y muletas.
Los apoyos incluyen sillas de ruedas convencionales, sillas PCI, bastones, andaderas y muletas. HOMERO SÁNCHEZ

“Esto es más que un aparato o silla de ruedas, se trata de más inclusión y mejor calidad de vida, por eso destaco la empatía y el compromiso que tiene con nosotros esta administración municipal”, manifestó.

Al evento también asistieron el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; la directora de Programas Sociales del organismo, Ana Lucía Morales Flores, así como beneficiarios y sus familiares.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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