Apuñala hombre a mujer en un bar y la deja gravemente lesionada, al sur de Saltillo

Un intento de feminicidio se registró la noche de este sábado en un bar ubicado al sur de Saltillo, donde una mujer de 27 años resultó gravemente lesionada con un arma punzocortante.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas al interior de un establecimiento denominado “El Texano Ilegal”, ubicado sobre la prolongación Felipe Berriozábal. Presuntamente, la pareja sentimental de la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, la atacó de manera repentina, apuñalándola en repetidas ocasiones con tal violencia que el arma se quebró, quedando únicamente el mango.

