Apuñala hombre a mujer en un bar y la deja gravemente lesionada, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 28 diciembre 2025
    La víctima fue ingresada a la Clínica Número 1 del IMSS con múltiples heridas por arma blanca. FOTO: MARTÍN ROJAS

El presunto agresor fue identificado por las autoridades y se espera que en las próximas horas se concrete su detención para que el caso sea turnado ante la autoridad competente

Un intento de feminicidio se registró la noche de este sábado en un bar ubicado al sur de Saltillo, donde una mujer de 27 años resultó gravemente lesionada con un arma punzocortante.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas al interior de un establecimiento denominado “El Texano Ilegal”, ubicado sobre la prolongación Felipe Berriozábal. Presuntamente, la pareja sentimental de la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, la atacó de manera repentina, apuñalándola en repetidas ocasiones con tal violencia que el arma se quebró, quedando únicamente el mango.

$!Autoridades iniciaron un operativo para localizar al presunto agresor, quien huyó tras el ataque.
Autoridades iniciaron un operativo para localizar al presunto agresor, quien huyó tras el ataque. FOTO: MARTÍN ROJAS

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar. Amigas de la mujer, identificada como Xóchitl, realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron al establecimiento y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, logrando controlar la hemorragia. Posteriormente, fue trasladada a la Clínica Número 1 del IMSS para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

$!Elementos de la Policía Municipal permanecieron en la Clínica Número 1 del IMSS mientras se realizaban las diligencias tras el ingreso de la mujer lesionada.
Elementos de la Policía Municipal permanecieron en la Clínica Número 1 del IMSS mientras se realizaban las diligencias tras el ingreso de la mujer lesionada. FOTO: MARTÍN ROJAS

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para iniciar las diligencias correspondientes, además de entrevistarse con familiares de la lesionada. El agresor fue plenamente identificado y se espera que en las próximas horas se concrete su detención para ser puesto a disposición de la autoridad competente.

