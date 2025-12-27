Colonia Satélite y Centro de Saltillo, las zonas donde más se tronaron cohetes

La Zona Centro y la colonia Satélite sur de Saltillo fueron los sectores de la ciudad donde más se reportó que se tronaron cohetes durante las fiestas navideñas.

A pesar de que la pirotecnia está prohibida en Coahuila, en distintos sectores de la ciudad se registraron detonaciones de la misma.

Una encuesta realizada por VANGUARDIA a través de Facebook, mostró que los saltillenses calificaron que en toda la ciudad se escucharon o percibieron las detonaciones.

En específico, cuatro personas expusieron que en el centro de la ciudad fue donde más se escucharon.

Posteriormente se mencionó Satélite Sur, las colonias Zaragoza al oriente y Lomas del Refugio al sur fueron otras de las más mencionadas.

Topo Chico cerca del centro de la ciudad y Las Isabeles también al sur, fueron mencionadas en la encuesta digital realizada a los lectores de esta casa editorial.