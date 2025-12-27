Colonia Satélite y Centro de Saltillo, las zonas donde más se tronaron cohetes
Los usuarios cuestionaron la venta de la pirotecnia a pesar de su prohibición
La Zona Centro y la colonia Satélite sur de Saltillo fueron los sectores de la ciudad donde más se reportó que se tronaron cohetes durante las fiestas navideñas.
A pesar de que la pirotecnia está prohibida en Coahuila, en distintos sectores de la ciudad se registraron detonaciones de la misma.
Una encuesta realizada por VANGUARDIA a través de Facebook, mostró que los saltillenses calificaron que en toda la ciudad se escucharon o percibieron las detonaciones.
En específico, cuatro personas expusieron que en el centro de la ciudad fue donde más se escucharon.
Posteriormente se mencionó Satélite Sur, las colonias Zaragoza al oriente y Lomas del Refugio al sur fueron otras de las más mencionadas.
Topo Chico cerca del centro de la ciudad y Las Isabeles también al sur, fueron mencionadas en la encuesta digital realizada a los lectores de esta casa editorial.
Destacaron comentarios como el de Juan Hernández quien señaló que la pirotecnia se comercializó a pesar de la prohibición.
“En todas partes, parece que nunca estuvo prohibida la venta, desde Noviembre se vio mucha gente tronando”, dijo.
En sentido similar, el usuario Benito Salazar dijo: “Mejor pregunta en donde les vendieron los cuetes porque por todo Saltillo se escuchó la tronadera”.
Lourdes Santos, además advirtió que la situación empeore en vísperas de Año Nuevo. “Espérense al año nuevo, viene lo peor, la gente no tiene conciencia del daño que les causa a las personas autistas y a los perritos”, expuso.
DETERMINAN PROHIBICIÓN DE PIROTECNIA
A mediados de diciembre, las autoridades estatales determinaron la prohibición de la venta de pirotecnia.
Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil del estado, determinó que aunque existe un permiso federal otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se permite en la entidad.
Señaló que la determinación fue resultado del análisis del impacto del uso y resguardo de explosivos, en especial por casos documentados de lesiones graves.
Agregó que las sanciones por la comercialización pueden ir con multas que van de los 70 mil pesos hasta el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.