Arde negocio de ropa en Mirasierra, en Saltillo; familia se queda sin sustento

Un incendio se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 10B y 9A, en la colonia Mirasierra, durante la mañana de este miércoles. Vecinos reportaron el hecho al sistema de emergencias 911 al observar fuego al exterior de la vivienda, en Saltillo.

Conforme a los primeros informes, el fuego habría iniciado a causa de un aparente cortocircuito; en el lugar se encontraba una tarima con ropa diversa que la propietaria utilizaba para la venta, mercancía que resultó consumida por las llamas.

