Arde negocio de ropa en Mirasierra, en Saltillo; familia se queda sin sustento

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Arde negocio de ropa en Mirasierra, en Saltillo; familia se queda sin sustento
    La mercancía de ropa, principal sustento de la familia, terminó reducida a cenizas. ULISES MARTÍNEZ

Las primeras indagatorias apuntan a un cortocircuito; sin embargo, el testimonio de vecinos que alertaron sobre la presencia de un motociclista sospechoso

Un incendio se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 10B y 9A, en la colonia Mirasierra, durante la mañana de este miércoles. Vecinos reportaron el hecho al sistema de emergencias 911 al observar fuego al exterior de la vivienda, en Saltillo.

Conforme a los primeros informes, el fuego habría iniciado a causa de un aparente cortocircuito; en el lugar se encontraba una tarima con ropa diversa que la propietaria utilizaba para la venta, mercancía que resultó consumida por las llamas.

El fuego consumió una tarima cargada con ropa destinada a la venta en un local doméstico.
El fuego consumió una tarima cargada con ropa destinada a la venta en un local doméstico. ULISES MARTÍNEZ

La dueña del inmueble señaló que la ropa representaba su principal fuente de ingresos, ya que en el domicilio operaba un pequeño local de venta. Las pérdidas materiales se concentraron en la mercancía y algunos objetos al exterior de la vivienda.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para controlar el incendio y evitar que se extendiera a casas contiguas; vecinos habrían apoyado con cubetas con agua. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades investigan si el incendio fue provocado tras reportes de una motocicleta sospechosa.
Autoridades investigan si el incendio fue provocado tras reportes de una motocicleta sospechosa. ULISES MARTÍNEZ

Algunos vecinos mencionaron que momentos antes del inicio del fuego observaron pasar una motocicleta por el lugar, por lo que no descartan que el incendio pudiera haber sido provocado; las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas.

