Arde pipa con gasolina en el Libramiento Norponiente; cierran circulación por horas

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    Arde pipa con gasolina en el Libramiento Norponiente; cierran circulación por horas
    La unidad siniestrada quedó detenida sobre el acotamiento del kilómetro 43 del Libramiento Norponiente, luego de que el operador detectara el fuego y tratara de controlarlo sin éxito utilizando un extintor. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las labores de control incluyeron enfriamiento del área y cierre total de la vialidad, mientras se evaluaban posibles riesgos por la carga de combustible

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe lograron controlar el incendio registrado en un tractocamión que remolcaba dos autotanques cargados con gasolina sobre el Libramiento Norponiente. La carretera permaneció bloqueada por más de tres horas durante la madrugada de este martes.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez, informó que el accidente ocurrió cerca de las 23:30 horas en el kilómetro 43.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cerraran-circulacion-en-el-bulevar-centenario-de-torreon-por-obras-de-ampliacion-en-saltillo-CF21245025

El conductor fue identificado como José Iván ¨N¨, de 45 años de edad, quien no presentó lesiones.

De acuerdo con su declaración, transportaba 31 mil 800 litros de gasolina en cada autotanque, para un total de 63 mil 600 litros de combustible. El viaje había iniciado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con destino a Gómez Palacio, Durango.

$!El conductor del tractocamión resultó ileso tras el incidente y fue identificado en el lugar, mientras brindaba su declaración sobre lo ocurrido a las autoridades correspondientes.
El conductor del tractocamión resultó ileso tras el incidente y fue identificado en el lugar, mientras brindaba su declaración sobre lo ocurrido a las autoridades correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador señaló que desconoce cómo inició el fuego y que, al percatarse de este, se detuvo sobre el acotamiento. Intentó sofocarlo utilizando un extintor de polvo químico seco (PQS), sin obtener resultados, por lo que se retiró a una distancia segura.

La unidad pertenece a la empresa Transportes SIMSA. Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para controlar la situación y mantener la seguridad en el área.

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