Arde pipa con gasolina en el Libramiento Norponiente; cierran circulación por horas

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe lograron controlar el incendio registrado en un tractocamión que remolcaba dos autotanques cargados con gasolina sobre el Libramiento Norponiente. La carretera permaneció bloqueada por más de tres horas durante la madrugada de este martes. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez, informó que el accidente ocurrió cerca de las 23:30 horas en el kilómetro 43.

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El conductor fue identificado como José Iván ¨N¨, de 45 años de edad, quien no presentó lesiones. De acuerdo con su declaración, transportaba 31 mil 800 litros de gasolina en cada autotanque, para un total de 63 mil 600 litros de combustible. El viaje había iniciado en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con destino a Gómez Palacio, Durango.

El operador señaló que desconoce cómo inició el fuego y que, al percatarse de este, se detuvo sobre el acotamiento. Intentó sofocarlo utilizando un extintor de polvo químico seco (PQS), sin obtener resultados, por lo que se retiró a una distancia segura. La unidad pertenece a la empresa Transportes SIMSA. Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para controlar la situación y mantener la seguridad en el área.