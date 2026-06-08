Cerrarán circulación en el bulevar Centenario de Torreón por obras de ampliación, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que a partir de las 8:00 de la mañana de este martes 9 de junio se implementará el cierre temporal de la circulación en el bulevar Centenario de Torreón, en sentido de norte a sur, en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y el bulevar Fundadores. La medida forma parte de los trabajos contemplados dentro del proyecto de ampliación de esta importante vialidad, obra que busca mejorar la movilidad y la seguridad para miles de automovilistas que transitan diariamente por este sector de la ciudad.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública detalló que, como primera etapa de la intervención, se llevará a cabo la introducción de drenaje pluvial, infraestructura considerada fundamental para optimizar el manejo de escurrimientos y reducir riesgos de afectaciones durante la temporada de lluvias. Posteriormente, se desarrollarán labores de rehabilitación y ampliación de la vialidad en el cuerpo de circulación con dirección de norte a sur, acciones que forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la conectividad entre distintos sectores de Saltillo.

Las autoridades señalaron que estos trabajos permitirán ofrecer mejores condiciones de circulación, incrementar la seguridad vial y atender una de las zonas con mayor crecimiento habitacional y comercial de la ciudad. Ante el cierre temporal, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones emitidas por el personal de Tránsito y Vialidad, así como por los trabajadores que participarán en la ejecución de la obra.

Asimismo, se informó que se mantendrá señalización preventiva en el área para orientar a los conductores y reducir las afectaciones derivadas de las labores de construcción. El Gobierno Municipal agradeció la comprensión de la población y reiteró que estas acciones forman parte de los proyectos de infraestructura que buscan mejorar la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de las familias saltillenses.

Publicidad