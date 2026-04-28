Arranca rehabilitación de banquetas y mejoras urbanas en el Centro Histórico de Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Arranca rehabilitación de banquetas y mejoras urbanas en el Centro Histórico de Saltillo
    El Ayuntamiento de Saltillo anunció una inversión histórica para rehabilitar banquetas en el Centro Histórico en 2026. OMAR SAUCEDO

El plan incluye limpieza profunda de calles y mantenimiento urbano

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció un proyecto de inversión histórica para la rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico durante 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la imagen urbana.

“La idea es cómo poder ir sumando mayor inversión y mayor cantidad de metros lineales de rehabilitación de banquetas. Son alrededor de 1,200 metros cuadrados de cierto tipo de banquetas”, detalló el edil sobre las obras.

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Como parte del equipamiento urbano, se instalaron 50 botes de basura que fueron seleccionados en conjunto con comerciantes de la zona. Díaz González subrayó que esta decisión no fue una imposición, sino resultado de un acuerdo para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

$!Se contempla la rehabilitación de alrededor de mil 200 metros cuadrados de banquetas.
Se contempla la rehabilitación de alrededor de mil 200 metros cuadrados de banquetas. OMAR SAUCEDO

“Ellos nos dijeron qué tipo de botes eran los que necesitaban y de qué tipo de calidad para que pudieran ser más funcionales y con mayor uso hacia la comunidad”, explicó el alcalde sobre el consenso.

El plan integral también contempla la limpieza profunda de calles, el retiro de cableado en desuso y el mantenimiento de registros, con el fin de ofrecer un entorno más ordenado y digno tanto para las familias saltillenses como para los visitantes.

Finalmente, el alcalde destacó el impacto positivo de actividades como las “Callejoneadas” y las “Noches de Museo”.

“Cientos de familias y turistas han disfrutado de estas actividades; esto contribuye a fortalecer la convivencia y a construir una mejor comunidad”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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