Arranca rehabilitación de banquetas y mejoras urbanas en el Centro Histórico de Saltillo

“La idea es cómo poder ir sumando mayor inversión y mayor cantidad de metros lineales de rehabilitación de banquetas. Son alrededor de 1,200 metros cuadrados de cierto tipo de banquetas”, detalló el edil sobre las obras.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , anunció un proyecto de inversión histórica para la rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico durante 2026, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la imagen urbana.

Como parte del equipamiento urbano, se instalaron 50 botes de basura que fueron seleccionados en conjunto con comerciantes de la zona. Díaz González subrayó que esta decisión no fue una imposición, sino resultado de un acuerdo para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

“Ellos nos dijeron qué tipo de botes eran los que necesitaban y de qué tipo de calidad para que pudieran ser más funcionales y con mayor uso hacia la comunidad”, explicó el alcalde sobre el consenso.

El plan integral también contempla la limpieza profunda de calles, el retiro de cableado en desuso y el mantenimiento de registros, con el fin de ofrecer un entorno más ordenado y digno tanto para las familias saltillenses como para los visitantes.

Finalmente, el alcalde destacó el impacto positivo de actividades como las “Callejoneadas” y las “Noches de Museo”.

“Cientos de familias y turistas han disfrutado de estas actividades; esto contribuye a fortalecer la convivencia y a construir una mejor comunidad”, concluyó.