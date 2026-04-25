Con despensas, servicios y festejo infantil, Gobierno de Saltillo fortalece a familias rurales

El arranque oficial se realizó en el ejido Santa Teresa de los Muchachos, donde el edil reiteró que la atención al sector rural es una prioridad de su administración, por lo que se estableció una ruta de entrega que permitirá que los apoyos lleguen a los 106 ejidos del municipio.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Municipal, puso en marcha la distribución del programa Alimentos de Corazón, estrategia alimentaria que alcanzará la totalidad de los ejidos de la capital coahuilense.

Durante su mensaje, Javier Díaz informó que este esquema impulsado por el DIF Saltillo mantiene un padrón de 4 mil 150 personas beneficiarias. De esta cifra, 3 mil 500 corresponden a habitantes de las comunidades rurales y 650 más pertenecen al área urbana, con lo que se busca atender a los sectores con mayores necesidades alimentarias.

En esta primera jornada, realizada en Santa Teresa de los Muchachos, fueron distribuidos 120 Apoyos de Corazón: 98 destinados a familias de esa comunidad y 22 más para residentes del ejido San Blas.

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, destacó que la meta establecida es brindar una cobertura total en el área rural, de manera que ninguna de las 106 comunidades quede sin recibir este respaldo alimentario.

Subrayó que este programa representa una muestra del interés del alcalde Javier Díaz González y de Luly López Naranjo por atender de manera cercana a las familias campesinas, al tiempo que afirmó que el DIF Municipal continuará trabajando de forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Rural para mantener presencia permanente en los ejidos.

En representación de las y los beneficiarios, Raquel Alfaro Luna expresó su agradecimiento por la llegada de estas despensas, al señalar que significan un alivio importante para la economía familiar, ya que permiten reducir parte del gasto destinado a la compra de alimentos básicos.

Además de la entrega alimentaria, la jornada incluyó la presencia de la unidad móvil Amor en Movimiento, mediante la cual se ofrecieron diversos servicios gratuitos para la población, entre ellos aparatos auditivos, exámenes de la vista, glucómetros, consultas dentales, atención ciudadana, asesoría jurídica y cortes de cabello.