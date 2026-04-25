Con despensas, servicios y festejo infantil, Gobierno de Saltillo fortalece a familias rurales

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 abril 2026
    Con despensas, servicios y festejo infantil, Gobierno de Saltillo fortalece a familias rurales
    Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron en Santa Teresa de los Muchachos el inicio de la entrega del programa Alimentos de Corazón para familias del área rural. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López, iniciaron en Santa Teresa de los Muchachos la entrega de Alimentos de Corazón, programa que beneficiará a más de 4 mil personas de comunidades rurales y urbanas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Municipal, puso en marcha la distribución del programa Alimentos de Corazón, estrategia alimentaria que alcanzará la totalidad de los ejidos de la capital coahuilense.

El arranque oficial se realizó en el ejido Santa Teresa de los Muchachos, donde el edil reiteró que la atención al sector rural es una prioridad de su administración, por lo que se estableció una ruta de entrega que permitirá que los apoyos lleguen a los 106 ejidos del municipio.

$!Con una meta de cobertura en 106 ejidos, el DIF Saltillo distribuye apoyos alimentarios a más de 3 mil 500 habitantes del campo saltillense.
Con una meta de cobertura en 106 ejidos, el DIF Saltillo distribuye apoyos alimentarios a más de 3 mil 500 habitantes del campo saltillense. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-por-un-saltillo-mas-limpio-despliega-municipio-brigadas-en-bellavista-urdinola-y-zona-centro-JG20260933

Durante su mensaje, Javier Díaz informó que este esquema impulsado por el DIF Saltillo mantiene un padrón de 4 mil 150 personas beneficiarias. De esta cifra, 3 mil 500 corresponden a habitantes de las comunidades rurales y 650 más pertenecen al área urbana, con lo que se busca atender a los sectores con mayores necesidades alimentarias.

En esta primera jornada, realizada en Santa Teresa de los Muchachos, fueron distribuidos 120 Apoyos de Corazón: 98 destinados a familias de esa comunidad y 22 más para residentes del ejido San Blas.

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, destacó que la meta establecida es brindar una cobertura total en el área rural, de manera que ninguna de las 106 comunidades quede sin recibir este respaldo alimentario.

Subrayó que este programa representa una muestra del interés del alcalde Javier Díaz González y de Luly López Naranjo por atender de manera cercana a las familias campesinas, al tiempo que afirmó que el DIF Municipal continuará trabajando de forma coordinada con la Dirección de Desarrollo Rural para mantener presencia permanente en los ejidos.

En representación de las y los beneficiarios, Raquel Alfaro Luna expresó su agradecimiento por la llegada de estas despensas, al señalar que significan un alivio importante para la economía familiar, ya que permiten reducir parte del gasto destinado a la compra de alimentos básicos.

Además de la entrega alimentaria, la jornada incluyó la presencia de la unidad móvil Amor en Movimiento, mediante la cual se ofrecieron diversos servicios gratuitos para la población, entre ellos aparatos auditivos, exámenes de la vista, glucómetros, consultas dentales, atención ciudadana, asesoría jurídica y cortes de cabello.

$!Niñas y niños de Santa Teresa de los Muchachos también participaron en el festejo organizado por el Gobierno Municipal con juguetes, refrigerios y pastel.
Niñas y niños de Santa Teresa de los Muchachos también participaron en el festejo organizado por el Gobierno Municipal con juguetes, refrigerios y pastel. CORTESÍA

Como parte de las actividades desarrolladas en el evento y en el contexto de la celebración por el Día del Niño y de la Niña, también se repartieron juguetes, refrigerios y pastel a menores de Santa Teresa de los Muchachos y de comunidades cercanas.

$!Además de despensas, la jornada llevó servicios gratuitos de salud, atención jurídica, cortes de cabello y asistencia ciudadana a comunidades rurales.
Además de despensas, la jornada llevó servicios gratuitos de salud, atención jurídica, cortes de cabello y asistencia ciudadana a comunidades rurales. CORTESÍA

En esta actividad acompañaron al alcalde y a la presidenta honoraria del DIF Municipal la regidora Blanca Estela Herrera Paisano, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural; Refugio Rodríguez Bernal, coordinador de Mejora Coahuila en la zona rural; Martín Vázquez, coordinador del programa Mejora Coahuila; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; José Luis Padilla, de Desarrollo Rural; y Miguel Agustín Contreras Ramírez, comisariado ejidal de Santa Teresa de los Muchachos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día Del Niño

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes

NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes
true

POLITICÓN: ¿Traiciona Morena en Coahuila criterio sagrado en ‘pluris’?
Saltillo es la cuarta ciudad del País con menor percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi
Especialistas advierten posibles riesgos a la salud por presencia de metales pesados en el aire.

Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud
La riña tiene ya muchos años.

Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
Encargados del cine reutilizarían los botes de palomitas para revenderlos posteriormente a otros clientes.

¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!
Saraperos de Saltillo cayó por la mínima ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en Nuevo Laredo.

Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie