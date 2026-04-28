Arranca Saltillo programa de empleo temporal y rehabilitación de plazas

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Arranca Saltillo programa de empleo temporal y rehabilitación de plazas
    Brigadas realizan labores de limpieza y mantenimiento en vialidades como parte del programa de empleo temporal en Saltillo. CORTESÍA

El esquema busca involucrar a vecinos en labores de limpieza y mantenimiento; también entregan plaza rehabilitada en la colonia La Madrid

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el arranque del programa de Empleo Temporal 2026, un esquema que busca involucrar a las y los vecinos en la mejora directa de su entorno mediante labores de mantenimiento y limpieza.

“El empleo temporal nos ayuda mucho para que las mismas vecinas y vecinos participen en tareas de limpieza, deshierbe y pintura”, comentó el edil .

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Previo al arranque del programa, el presidente municipal acudió a la colonia La Madrid, donde entregó una plaza totalmente rehabilitada. Esta obra se llevó a cabo a través del programa “Participa Saltillo”, el cual inició operaciones hace algunos meses.

Destacó que estas acciones fortalecen el tejido social, al fomentar la colaboración entre ciudadanía y gobierno. Señaló que el objetivo principal es elevar la calidad de vida en los sectores populares de la ciudad.

“Buscamos trabajar entre todas y todos para tener un mejor entorno de vivienda y construir una mejor sociedad”, expresó ante los colonos beneficiados.

Las brigadas de empleo temporal se desplegarán en distintos sectores de Saltillo en las próximas semanas, con el propósito de mantener la ciudad limpia y, al mismo tiempo, ofrecer una fuente de ingresos a las familias participantes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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