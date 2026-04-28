CANIRAC entrega donativo a Cruz Roja y apuesta por modernizar la colecta en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    CANIRAC entrega donativo a Cruz Roja y apuesta por modernizar la colecta en Saltillo
    Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Saltillo, encabezó la entrega del donativo a la Cruz Roja durante la Colecta Anual 2026. SERGIO SOTO

Restauranteros de Saltillo entregan apoyo económico directo y plantean nuevas estrategias de recaudación

En un contexto de cambios en las dinámicas de recaudación y con el objetivo de adaptarse a nuevas formas de participación ciudadana, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Saltillo realizó la entrega de un donativo a la Cruz Roja Mexicana como parte de la Colecta Anual 2026.

Durante el evento, realizado en la sala de capacitación de la Cruz Roja, se contó con la presencia del presidente de CANIRAC Saltillo, Isidoro García Reyes, así como integrantes del organismo empresarial, quienes refrendaron su compromiso con la humanitaria institución.

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Representantes de la Cruz Roja destacaron que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión el apoyo se realizó de manera económica directa, dejando atrás el modelo tradicional de donaciones en especie, como alimentos para brigadistas.

“Fue mucho más fácil para el restaurante y para nosotros obtener una ayuda inmediata. Antes se donaban pizzas, lonches o tortas, pero ahora se optó por una modalidad más práctica”, explicó el Ing. José Antonio Rodríguez, vicepresidente de Cruz Roja en Saltillo.

$!Representantes de la Cruz Roja y del sector restaurantero destacaron la transición hacia esquemas de apoyo económico directo en Saltillo.
Representantes de la Cruz Roja y del sector restaurantero destacaron la transición hacia esquemas de apoyo económico directo en Saltillo. FOTO: SERGIO SOTO

El cambio responde también a un contexto donde la colecta tradicional —basada en alcancías y aportaciones en vía pública— ha ido perdiendo efectividad, en parte por la disminución del uso de efectivo y monedas. Ante ello, tanto Cruz Roja como el sector restaurantero coincidieron en la necesidad de innovar en las estrategias de recaudación.

Integrantes de CANIRAC señalaron que este nuevo esquema permite mayor organización y mejores resultados, además de facilitar la participación del gremio. “Se trata de evolucionar, de buscar nuevas formas de ayudar. Hoy más que nunca necesitamos modernizar la colecta”, expresaron.

A lo largo del evento, se reiteró que la Cruz Roja continúa ofreciendo servicios esenciales sin costo en áreas como consulta general, primeros auxilios, traslados y atención de emergencias, mientras que otros estudios especializados se mantienen con cuotas de recuperación.

Asimismo, se destacó la importancia de la capacitación en primeros auxilios, tanto para empresas como para la ciudadanía en general. La institución cuenta con cursos dirigidos a distintos sectores, incluyendo atención infantil, reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de emergencias domésticas.

“Son conocimientos que pueden salvar vidas. Desde cómo actuar ante un atragantamiento hasta cómo atender una quemadura o una emergencia mayor”, detallaron, al tiempo que invitaron a grupos y empresas a solicitar capacitaciones, que pueden impartirse incluso en sus propias instalaciones.

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El evento también sirvió para reconocer la colaboración histórica del sector restaurantero con la Cruz Roja, así como el papel de voluntarios y del comité de damas, considerado uno de los pilares de la institución.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a seguir apoyando durante todo el año, ya sea mediante donativos directos, participación en campañas o difusión de las actividades de la Cruz Roja, que continúa siendo una pieza clave en la atención de emergencias en Saltillo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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