Arrancan Juegos Municipales del Adulto Mayor 2026 en Saltillo

Con la participación de alrededor de 600 personas adultas mayores, este martes fueron inaugurados los Juegos Municipales Deportivos y Culturales 2026 en el Paraninfo del Ateneo Fuente. El evento fue encabezado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González. Entre porras, música y muestras de entusiasmo, contingentes provenientes de colonias, ejidos y municipios de la región desfilaron como parte del arranque de esta justa. El encuentro integra disciplinas deportivas y actividades culturales.

Durante la ceremonia se destacó que estos juegos buscan promover la activación física, la convivencia y el bienestar integral de las personas adultas mayores. También se busca fortalecer la inclusión social de este sector.

El evento incluyó honores a la bandera y la presentación de delegaciones. Además, se realizaron los juramentos de jueces y deportistas, quienes se comprometieron a participar bajo principios de respeto, integridad y juego limpio. Uno de los momentos más destacados fue el recorrido simbólico de la antorcha por parte de Mario Alberto Saucedo Delgado. Se trata de un atleta con una trayectoria que suma más de 500 medallas en distintas competencias. En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González reconoció el papel de las personas adultas mayores en la construcción de la ciudad. Destacó su ejemplo para las nuevas generaciones. “Ustedes son nuestro orgullo, porque gracias a su trabajo y esfuerzo Saltillo se ha consolidado como una de las mejores ciudades para vivir en el país”, expresó.

Asimismo, subrayó que su administración mantiene como prioridad el impulso a programas que mejoren la calidad de vida de este sector. Señaló que se trabaja mediante acciones en salud, activación física y atención social. Los Juegos Municipales del Adulto Mayor contemplan disciplinas como atletismo, baile, cachibol, natación, artes plásticas, música y danzas tradicionales, entre otras. Forman parte del proceso rumbo a competencias regionales y estatales.

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