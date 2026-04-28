Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

Con el objetivo de reunir apoyo para asociaciones dedicadas al rescate animal, este 31 de mayo se realizará en Saltillo el “Échanos una patita Fest”, un evento abierto al público que combinará adopciones, venta de productos y actividades familiares en un mismo espacio. La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 19:00 horas en la colonia Provivienda —calle 10 de mayo #1612—, donde se instalará un mercadito con distintos expositores y dinámicas enfocadas en promover el cuidado y bienestar de perros y gatos.

Además de la posibilidad de adoptar, el evento incluirá recolección de donaciones como croquetas, cobijas y artículos de limpieza, que serán destinados a organizaciones rescatistas que operan en la ciudad. Entre los participantes habrá negocios locales con giros diversos. Desde propuestas artesanales como Iyari Artesanal, que trabaja piezas de bisutería hechas a mano, hasta opciones de alimentos y accesorios para mascotas, como pastelería canina, snacks y collares personalizados. También se suman iniciativas enfocadas en servicios, como fotografía para mascotas y venta de artículos diseñados especialmente para animales de compañía, lo que amplía la oferta para quienes buscan consentir a sus mascotas mientras apoyan una causa.

El evento está planteado como un espacio familiar y pet friendly, por lo que se permitirá el acceso con mascotas, siempre que cuenten con su esquema de vacunación completo y sean sociables. La invitación está abierta al público en general, con entrada libre, y con la opción de contribuir de forma voluntaria mediante donaciones o consumo dentro del mercadito, con la finalidad de generar recursos para quienes trabajan en el rescate y cuidado de animales.

Publicidad