Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 abril 2026
    Arman en Saltillo ‘Échanos una patita Fest’ en apoyo a perros y gatos rescatados
    El festival reunirá iniciativas de rescate y espacios para encontrar hogar a perros y gatos, además de recolectar insumos para su cuidado. ARCHIVO

El evento reunirá adopciones, venta de productos y actividades familiares; lo recaudado será para asociaciones animalistas

Con el objetivo de reunir apoyo para asociaciones dedicadas al rescate animal, este 31 de mayo se realizará en Saltillo el “Échanos una patita Fest”, un evento abierto al público que combinará adopciones, venta de productos y actividades familiares en un mismo espacio.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 19:00 horas en la colonia Provivienda —calle 10 de mayo #1612—, donde se instalará un mercadito con distintos expositores y dinámicas enfocadas en promover el cuidado y bienestar de perros y gatos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chocan-tres-traileres-y-generan-caos-vial-en-carretera-libre-a-monterrey-DD20322809

Además de la posibilidad de adoptar, el evento incluirá recolección de donaciones como croquetas, cobijas y artículos de limpieza, que serán destinados a organizaciones rescatistas que operan en la ciudad.

Entre los participantes habrá negocios locales con giros diversos. Desde propuestas artesanales como Iyari Artesanal, que trabaja piezas de bisutería hechas a mano, hasta opciones de alimentos y accesorios para mascotas, como pastelería canina, snacks y collares personalizados.

También se suman iniciativas enfocadas en servicios, como fotografía para mascotas y venta de artículos diseñados especialmente para animales de compañía, lo que amplía la oferta para quienes buscan consentir a sus mascotas mientras apoyan una causa.

$!La entrada al evento será completamente gratuita; habrá venta de diferentes productos y artículos tanto para consumo humano, como para las mascotas.
La entrada al evento será completamente gratuita; habrá venta de diferentes productos y artículos tanto para consumo humano, como para las mascotas. REDES SOCIALES

El evento está planteado como un espacio familiar y pet friendly, por lo que se permitirá el acceso con mascotas, siempre que cuenten con su esquema de vacunación completo y sean sociables.

La invitación está abierta al público en general, con entrada libre, y con la opción de contribuir de forma voluntaria mediante donaciones o consumo dentro del mercadito, con la finalidad de generar recursos para quienes trabajan en el rescate y cuidado de animales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Perros
Rescate Animal
protección de animales

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
true

POLITICÓN: ¿Reglas a la medida? Morena alista cambios a sus estatutos con dedicatoria de Coahuila

El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas.

Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo
Ucrania se consolida como una potencia militar independiente y líder estratégico en la defensa de los valores democráticos europeos.

Con ustedes, el nuevo líder del mundo libre
Agentes federales y fuerzas de seguridad acordonan la residencia de Cole Tomas Allen en Torrance, California, tras su detención en Washington D.C

¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?
Los pasitos duranguenses

Los pasitos duranguenses