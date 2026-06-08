Arte del Colegio San José se suma a la fiesta cultural del Mundial: Inauguran ‘La Piel de la Tierra’

MONTERREY, NL.- Parte del acervo cultural que tiene el Colegio San José de Saltillo sobre la obra de Saskia Juárez, viajó a Monterrey para integrarse a la exposición más reciente de la artista plástica titulada “La Piel de la Tierra”, que el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Cultura, organizó en el marco de la celebración del Mundial de Futbol 2026. La inauguración se realizó la noche del jueves 4 de junio en el Centro de las Artes, donde estuvieron presentes, junto a grandes personalidades del ámbito de la cultura y la política, el padre Manuel Rodolfo Escobedo Díaz de León, Director General del Colegio San José, así como José Alejandro Vásquez Chávez, Director de Bachillerato y Director General Adjunto de la misma institución educativa.

En entrevista con VANGUARDIA, Vásquez Chávez compartió cómo surgió la oportunidad de integrar las obras a la muestra más reciente de la artista regiomontana, que se ha caracterizado por plasmar en sus pinturas los paisajes norestenses. “En el Colegio San José tenemos gran parte de la obra de Saskia Juárez, es una colección de más de 60 cuadros que están distribuidos en los cuatro niveles: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. De hecho, el mes pasado hicimos un homenaje a Saskia Juárez en nuestro colegio”, relató el directivo del Colegio San José.

Resaltó que ante la admiración que sienten por el trabajo de la artista, les complació que los consideraran para integrar los cuadros que poseen de la autora a la exposición, la cual busca resaltar la cultura del noreste del país ahora que la entidad será muy visitada por turistas nacionales y extranjeros. Vásquez Chávez resaltó la amistad que existe entre el Director General del Colegio San José y la artista plástica, la cual se remonta a 40 años atrás. “Él cuenta (el padre) que cuando estuvo en Monterrey en la UDEM, quería regalar algo característico de acá del norte, entonces le aconsejaron las pinturas de Saskia Juárez y así surgió una amistad de más de 40 años”, relató.

Entre las obras que presentaron para la exposición “La Piel de la Tierra” están “La Ventana y La Hacienda” que data de 2023; “Calle con Montañas”, del 2026; “Los Niños del Paredón”, realizada en 2025; “Campo de Albardos”, del 2018; “Vaquitas”, del 2023; “Ruinas con El Fraile”, del 2012, y “La Calle que sube”, del 2026, entre otras.

ANTE LOS OJOS DEL MUNDO En lo que respecta a la exposición, es a través de 72 piezas, entre pintura en óleo, pintura en tinta china y grabado, que Saskia Juárez guía a los asistentes a la muestra en un recorrido virtual por las montañas y paisajes de la región.

En el Colegio San José tenemos gran parte de la obra de Saskia Juárez, es una colección de más de 60 cuadros que están distribuidos en los cuatro niveles”.

La artista contó que aunque está exposición ya estaba programada en su agenda, se adelantó la fecha para coincidir con el Mundial de Fútbol 2026 y que así los turistas nacionales y extranjeros tuvieran la oportunidad de apreciarla. “El propósito de esta exposición era presentarla en octubre, noviembre de este año. Entonces yo necesitaba tiempo para prepararla, pero de pronto me habla Lucía (Lara Ramírez, coordinadora de exposiciones y curadora de la muestra), que fue mi alumna, y me dice: ‘no cree que quieren que su exposición esté para el Mundial’”, recordó. Mencionó que ante ese reto se puso prácticamente a trabajar de noche y de día.

“Entonces me puse a trabajar intensivamente, no te imaginas cuanto”, expuso. Sin embargo, confesó que al final quedó encantada con el resultado. “La verdad es que yo cumplo el mes que entra 83 años, y tengo energía para poder hacerlo”, comentó. Precisó que entre 27 y 30 cuadros son nueva producción, y el resto fueron integrados de la colección de particulares, así como del acervo cultural del Gobierno. Juárez resaltó que el nombre “La Piel de la Tierra” tiene un significado muy importante para ella, porque se lo legó su hermano, quien recientemente acaba de fallecer.

La muestra fue inaugurada en una ceremonia en la que estuvieron presentes la secretaria de Cultura Nuevo León, Melissa Segura, y Ricardo Marcos, secretario técnico del Consejo para la Cultura y las Artes (Conarte), entre otras personalidades.

VIGENCIA HASTA SEPTIEMBRE La exposición, que es la primera individual de Saskia en el Centro de las Artes, estará en la Nave II del mencionado recinto hasta el 27 de septiembre, de martes a domingo de las 10:00 a las 20:00 horas y la entrada es gratuita.

Publicidad