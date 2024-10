Arteaga busca alianza con Saltillo para administrar el agua

“Si hiciéramos la Alianza sería con el municipio de Saltillo, aquí no intervendría como se hizo en aquel tiempo Simas Saltillo con un extranjero. Aquí sería directamente nosotros con Saltillo como municipio y pues buscar la eficiencia, asesoría, la tecnificación y sobre todo también la inversión de obras hídricas que nos puedan ayudar a lograr la eficiencia, porque no contamos nosotros con los recursos”, respondió.

La administración de Ramiro Durán y José María Fraustro Siller concluirá el 31 de diciembre de este año, no obstante, el alcalde de Arteaga indicó que Ana Karen Sánchez Flores, alcaldesa electa de ese municipio, ya está enterada. Es el mismo caso con el alcalde electo de Saltillo, Javier Díaz.

Ramiro Durán aclaró que sí cuentan con agua en el municipio, pero es en la distribución en lo que se requiere apoyo.

Luego recordó que en su administración se realizó la perforación de tres pozos de agua con un costo de 25 millones de pesos.

RECHAZA ASOCIACIÓN PROPUESTA

La Asociación de Propietarios del Agua de Arteaga se mostró en desacuerdo con la propuesta del alcalde Ramiro Durán García de crear una empresa paramunicipal que opere el servicio en el municipio.

Su representante, el empresario Alejandro Villarreal Maury, expresó que la propuesta de Durán García es signo de que el municipio fue incapaz de administrar el agua.

“No tendría por qué llamarle una empresa privada cuando los mismos habitantes sabemos cómo administrar el agua, pero ellos siempre han hecho un negocio, siempre ha sido una caja chica. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) nunca lo han podido controlar, lo utilizan para para saquear el mismo sistema con facturas apócrifas, o trabajos que no se hacen, no hay un cobro adecuado al usuario final, hay desperdicio de agua, no hay mantenimiento de las instalaciones, no hay el agua suficiente”, expresó Villarreal.

El empresario además destacó que hasta hace un año y después de varias disputas a través de transparencia, se pudo conocer que Arteaga cuenta con tres pozos de agua.

“Yo estoy muy preocupado de que la gente de Arteaga no se dé cuenta de que estamos por sufrir el despojo del recurso más importante que tenemos, el agua”, expresó.

Además declaró que aunque la propuesta de Durán García se aprobó para realizar un diagnóstico, se está a un paso de ceder el recurso a empresas extranjeras.

“Están a un paso de despojar el derecho del agua. Están a un paso de ceder el territorio y esta importante administración de este recurso a una compañía extranjera. En cualquier momento pueden hacerlo”, indicó.

‘LO QUIEREN CHAMAQUEAR’

Respecto a sus impresiones de que la propuesta de Durán García se efectuó a solo semanas de terminar su administración al frente del municipio, Villarreal comentó que es probable que lo estén manipulando.

“Yo veo que es una es una jugada, que lo quieren chamaquear. Una de las propuestas más importante que debe tener un alcalde, lo tiene que hacer a los principios de la administración, no al final a la corre corre, mal hecho, porque definitivamente todo esto está mal hecho”, expresó.

Asimismo consideró que el SIMAS debe estar regulado por un consejo ciudadano que “verdaderamente vea por los intereses del pueblo”. Además aseguró haber realizado una auditoría al organismo en la que se encontraron “intereses muy oscuros”.