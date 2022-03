‘Asco de colegio’; madre denuncia en redes sociales presunto maltrato infantil en escuela de Saltillo

Posterior a la difusión del documento, la mujer que exhibió su caso confesó que habría recibido amenazas por parte de la directora: “Después me marca la directora para amenazarme y decirme que yo no tenía porqué hacer eso entre muchísimas otras cosas que no tenían coherencia”, señaló.

Sin embargo, la madre también indicó que cuando ella acudió a la escuela, la dirigente nunca la recibió: “cuando me presenté personalmente en el instituto no dio la cara y hasta ahora no me ha sabido decir qué le pasó a mi hija, solamente mi niña me dice que la empujaron las maestras, señala su espalda y su cabeza”, concluye.

TE PUEDE INTERESAR: Combate rezago educativo la Universidad Carolina de Saltillo