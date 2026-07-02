Atienden reporte por presunto abandono de adulto mayor en su vivienda en Saltillo

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    Atienden reporte por presunto abandono de adulto mayor en su vivienda en Saltillo
    Tras verificar las condiciones del adulto mayor y entrevistarse con sus familiares, se determinó que permanecería en su domicilio bajo el cuidado de sus seres queridos, quienes asumieron el compromiso de reforzar su atención. ULISES MARTÍNEZ

Familiares del adulto mayor acudieron al domicilio y asumieron el compromiso de reforzar su cuidado para evitar que vuelva a presentarse una situación similar

Antes de que llegaran sus familiares, personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal de Saltillo acudió a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Dionisio García Fuentes, en la Zona Centro, tras el reporte de una persona de la tercera edad que presuntamente se encontraba sola y encerrada en su vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, el reporte señalaba que Francisco, de 92 años, no había ingerido alimentos desde hacía tres días, lo que generó preocupación entre quienes solicitaron la intervención de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-queda-inconsciente-tras-ser-atropellado-responsable-huye-sin-auxiliarlo-HP21840142
$!Minutos después del reporte, familiares del adulto mayor llegaron al domicilio e informaron que la noche anterior lo habían visitado para llevarle alimentos y realizar labores de limpieza en la vivienda.
Minutos después del reporte, familiares del adulto mayor llegaron al domicilio e informaron que la noche anterior lo habían visitado para llevarle alimentos y realizar labores de limpieza en la vivienda. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al lugar, los elementos de la UNIF intentaron entrevistarse con el adulto mayor; sin embargo, el hombre se mostró renuente a recibir apoyo o permitir la intervención de los oficiales.

Las autoridades permanecieron en el sitio mientras determinaban el procedimiento a seguir, ya que la prioridad era garantizar la integridad y seguridad del adulto mayor, además de establecer contacto con algún familiar responsable.

$!Al arribar al inmueble, los oficiales intentaron dialogar con el hombre de 92 años; sin embargo, este se negó a recibir apoyo, por lo que permanecieron en el lugar hasta lograr el contacto con sus familiares.
Al arribar al inmueble, los oficiales intentaron dialogar con el hombre de 92 años; sin embargo, este se negó a recibir apoyo, por lo que permanecieron en el lugar hasta lograr el contacto con sus familiares. ULISES MARTÍNEZ

Minutos después arribó al domicilio el yerno de Francisco, quien informó a los policías que la noche anterior habían acudido a visitarlo, le llevaron alimentos y realizaron labores de limpieza en la vivienda. Posteriormente también llegó la hija del adulto mayor.

Tras dialogar con los familiares y verificar la situación, se informó que Francisco permanecería en su domicilio bajo el cuidado de sus seres queridos, quienes se comprometieron a reforzar su atención y vigilancia para evitar que se repita una situación similar.

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