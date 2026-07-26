Atropellan a sexagenario en bulevar Fundadores, Saltillo

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    Atropellan a sexagenario en bulevar Fundadores, Saltillo
    Automovilistas y cuerpos de emergencia colaboraron para inmovilizar al lesionado antes de llevarlo a un hospital. MARTÍN ROJAS

El adulto mayor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, fue embestido por un vehículo que huyó del lugar; su estado de salud es reservado

Un hombre de 60 años, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Mirasierra, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas. El hombre, identificado como Marcelino, presuntamente cruzaba los carriles con dirección de oriente a poniente cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor no logró esquivarlo y continuó su marcha.

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A consecuencia del impacto, el sexagenario fue proyectado contra la carpeta asfáltica y parte del muro de contención.

Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar al adulto mayor y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio, metros antes de la intersección con el bulevar Luis Donaldo Colosio. Los oficiales abanderaron el carril de alta velocidad para prevenir otro accidente mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al adulto mayor a la Clínica 2 del IMSS, donde recibiría atención médica por las lesiones sufridas.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al adulto mayor a la Clínica 2 del IMSS, donde recibiría atención médica por las lesiones sufridas. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a la Clínica Número 2 del IMSS para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

Al no localizarse al vehículo involucrado, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrió una carpeta de investigación para identificar al responsable y deslindar responsabilidades.

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