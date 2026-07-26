Saltillo: Tendrá nuevo Forum de Expo Coahuila 40 palcos, uno VIP y 800 cajones de estacionamiento

Esta semana, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) publicó tres nuevas licitaciones que forman parte de la construcción del recinto.

El nuevo Forum que se construirá en Expo Coahuila en Saltillo contará con 40 palcos regulares, un palco VIP y 800 cajones de estacionamiento.

Una corresponde al sistema eléctrico de forum, la segunda a la estructura metálica que servirá de soporte y la tercera a la construcción de la primera etapa del Forum.

Coincidiendo con el render publicado el pasado mes de octubre, la documentación de los concursos permite observar que el recinto tendrá forma de ‘U’, con el escenario en el lado poniente.

También se observa que alrededor del mismo se construirán 40 palcos con 14 butacas cada uno, además de un palco VIP con vista frontal al escenario de 38 butacas.

Asimismo, permite observar que el Forum contará con un total de 800 cajones de estacionamiento alrededor del recinto, con una entrada peatonal sobre el bulevar Centenario de Torreón y otra vehicular al interior de Expo Coahuila.

Dos baños de mujeres y otros dos de hombres aparecen también entre la documentación publicada esta semana, además de siete bodegas y dos cuartos de limpieza.

PRIMERA ETAPA, CONTEMPLADA PARA AGOSTO 2027

Los detalles sobre los procedimientos permiten observar que la primera etapa de la construcción del Forum correspondiente a la licitación SIDUM-LPN-CO-E063-2026 tiene como fecha estimada de culminación el 27 de agosto de 2027.

“El plazo de ejecución de los trabajos son 360 (trescientos sesenta) días naturales, con fecha probable de inicio de los trabajos a partir del 18 de agosto de 2026 y terminar el 12 de agosto de 2027”, detalla la covocatoria.

La junta de aclaraciones se realizará el próximo 3 de agosto, la apertura de proposiciones el día 10 de ese mes y el fallo está programado para el día 14.

Los otros dos procedimientos se tienen planeados para ejecutarse en un periodo más corto.

La SIDUM-LPN-CO-E062-2026, correspondiente a la estructura metálica, se planea para su fallo el 14 de agosto con fecha probable de inicio el 18 de ese mes y de culminación el 27 de enero del 2027.

Por su parte, el procedimiento SIDUM-LPN-CO-E061-2026, para el sistema eléctrico en media y baja tensión, se planea fallar también el día 14, arrancar el día 18 y culminar el 24 de enero del 2027.