Autoridades federales realizan dos cateos simultáneos en Saltillo

Dos cateos simultáneos realizaron autoridades federales la tarde-noche de este jueves en inmuebles ubicados en la zona centro de Saltillo y en la colonia Latinoamericana.

De acuerdo con información extraoficial, los operativos fueron encabezados por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio marcado con el número 602, ubicado en el cruce de Prolongación Leona Vicario y Jesús Nuncio, en la zona centro de la ciudad.

Durante la intervención, el propietario del inmueble, identificado como José María N., de 83 años, sufrió una crisis de salud, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General, donde permanece internado. Hasta el momento, sus familiares no han recibido información oficial sobre su estado de salud.

De manera extraoficial, se informó que las autoridades tenían como objetivo cumplimentar una orden de cateo y una orden de aprehensión. Durante las diligencias también fue inspeccionado un vehículo Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado en el inmueble.