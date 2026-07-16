Autoridades federales realizan dos cateos simultáneos en Saltillo

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Saltillo
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    Autoridades federales realizan dos cateos simultáneos en Saltillo
    Efectuaron el acordonamiento de algunos tramos de calles.

Los operativos fueron en la Zona Centro y en la colonia Latinoamericana

Dos cateos simultáneos realizaron autoridades federales la tarde-noche de este jueves en inmuebles ubicados en la zona centro de Saltillo y en la colonia Latinoamericana.

De acuerdo con información extraoficial, los operativos fueron encabezados por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio marcado con el número 602, ubicado en el cruce de Prolongación Leona Vicario y Jesús Nuncio, en la zona centro de la ciudad.

Durante la intervención, el propietario del inmueble, identificado como José María N., de 83 años, sufrió una crisis de salud, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General, donde permanece internado. Hasta el momento, sus familiares no han recibido información oficial sobre su estado de salud.

De manera extraoficial, se informó que las autoridades tenían como objetivo cumplimentar una orden de cateo y una orden de aprehensión. Durante las diligencias también fue inspeccionado un vehículo Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado en el inmueble.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-joven-en-presunto-estado-de-ebriedad-ocasiona-accidente-en-fundadores-ID22213597

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer los resultados del operativo ni han informado si hubo personas detenidas o aseguramientos.

El segundo cateo se realizó en un inmueble ubicado sobre la avenida Las Américas, en su cruce con la calle Colombia, en la colonia Latinoamericana.

Al arribar al lugar, las autoridades no localizaron a los moradores, por lo que acordonaron el perímetro y cerraron la circulación en las calles aledañas con el apoyo de unidades de la Secretaría de Marina, mientras se desarrollaban las diligencias.

Hasta el cierre de esta edición, tampoco se habían dado a conocer los resultados de este segundo operativo.

Durante las últimas horas de este jueves también trascendió que autoridades federales realizaron otros cateos en la colonia Bellavista y en un fraccionamiento privado del municipio de Arteaga, Coahuila; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre esas intervenciones ni sobre los resultados obtenidos.

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