Saltillo: Joven en presunto estado de ebriedad ocasiona accidente en Fundadores

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    Saltillo: Joven en presunto estado de ebriedad ocasiona accidente en Fundadores
    Las ballenas de concreto terminaron sobre los carriles con dirección a Arteaga tras el impacto de la camioneta. ULISES MARTÍNEZ

La conductora perdió el control de su Jeep, derribó los muros de contención y un taxi terminó impactando los bloques de concreto

Una joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un accidente vial sobre el bulevar Fundadores, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Saltillo, durante la madrugada.

Según las versiones de las autoridades y testigos, la conductora, identificada como Alejandra, perdió el control de su Jeep Wrangler. La unidad impactó los muros de contención y cruzó las ballenas divisorias, por lo que terminó sobre los carriles con dirección hacia Arteaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-resulta-lesionado-tras-accidente-en-la-saltillo-monterrey-LD22212922

Tras el derribo de los bloques de concreto, un taxista que circulaba por la zona no logró esquivar los obstáculos y terminó impactándolos, por lo que su vehículo resultó con daños en la parte frontal.

$!El taxi sufrió daños en la parte frontal al impactar los muros de concreto que quedaron sobre los carriles.
El taxi sufrió daños en la parte frontal al impactar los muros de concreto que quedaron sobre los carriles. ES MARTÍNEZ

A pesar de lo ocurrido, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en ambos vehículos y en la infraestructura vial.

$!La camioneta presentó daños de consideración tras impactar los muros de contención del bulevar Fundadores.
La camioneta presentó daños de consideración tras impactar los muros de contención del bulevar Fundadores. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar labores de abanderamiento y coordinar las maniobras para el retiro de las unidades, además de deslindar responsabilidades.

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