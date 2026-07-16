Saltillo: Joven en presunto estado de ebriedad ocasiona accidente en Fundadores
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La conductora perdió el control de su Jeep, derribó los muros de contención y un taxi terminó impactando los bloques de concreto
Una joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un accidente vial sobre el bulevar Fundadores, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Saltillo, durante la madrugada.
Según las versiones de las autoridades y testigos, la conductora, identificada como Alejandra, perdió el control de su Jeep Wrangler. La unidad impactó los muros de contención y cruzó las ballenas divisorias, por lo que terminó sobre los carriles con dirección hacia Arteaga.
Tras el derribo de los bloques de concreto, un taxista que circulaba por la zona no logró esquivar los obstáculos y terminó impactándolos, por lo que su vehículo resultó con daños en la parte frontal.
A pesar de lo ocurrido, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en ambos vehículos y en la infraestructura vial.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar labores de abanderamiento y coordinar las maniobras para el retiro de las unidades, además de deslindar responsabilidades.