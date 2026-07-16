Saltillo: Joven en presunto estado de ebriedad ocasiona accidente en Fundadores

Una joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un accidente vial sobre el bulevar Fundadores, en los carriles con dirección de Arteaga hacia Saltillo, durante la madrugada.

Según las versiones de las autoridades y testigos, la conductora, identificada como Alejandra, perdió el control de su Jeep Wrangler. La unidad impactó los muros de contención y cruzó las ballenas divisorias, por lo que terminó sobre los carriles con dirección hacia Arteaga.