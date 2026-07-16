Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

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    Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los avances del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, cuya conclusión está proyectada para principios de 2027. SANDRA GÓMEZ

La obra registra un avance cercano al 28 por ciento y una inversión de 370 millones de pesos; el proyecto busca mejorar la conectividad entre el oriente y suroriente de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los trabajos de construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, una de las obras de infraestructura urbana más importantes que actualmente se desarrollan en Torreón y cuya conclusión está proyectada para principios de 2027.

Durante el recorrido, el presidente municipal de Torreón constató los avances del proyecto, que registra un progreso cercano al 28 por ciento y contempla una inversión de 370 millones de pesos para modernizar la movilidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad.

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El sistema vial tendrá una longitud aproximada de 700 metros. Permitirá mejorar la conexión entre las zonas oriente y suroriente de Torreón, además de reducir los tiempos de traslado y brindar condiciones más seguras para automovilistas y peatones.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que hasta el momento se han realizado alrededor de 16 mil metros cúbicos de excavación. Agregó que los trabajos avanzan de manera simultánea en los 32 módulos que integran el proyecto.

El funcionario señaló que, en aproximadamente una semana, quedará concluida la colocación de la totalidad de las trabes. Esto permitirá continuar con las siguientes etapas estructurales conforme al calendario establecido.

La obra incluye la construcción de un paso vehicular a desnivel, carriles laterales y un sistema de captación y conducción pluvial, diseñado para prevenir acumulaciones de agua e inundaciones durante la temporada de lluvias.

$!La obra contempla un paso a desnivel, carriles laterales y un sistema pluvial para mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundación.
La obra contempla un paso a desnivel, carriles laterales y un sistema pluvial para mejorar la movilidad y reducir riesgos de inundación. CORTESÍA

En materia de movilidad peatonal, el puente ubicado a la altura de la calzada Vasconcelos permanecerá en funcionamiento, mientras que la otra estructura será retirada para dar paso a dos cruces peatonales a nivel, equipados con rampas de accesibilidad y señalización preventiva.

Riquelme Solís destacó que las supervisiones tienen como objetivo dar seguimiento puntual al desarrollo de la obra, verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos y garantizar que los trabajos se realicen con calidad y seguridad.

El alcalde reiteró que la modernización de la infraestructura vial forma parte de las acciones prioritarias de la administración municipal para fortalecer la conectividad, ordenar la circulación y mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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