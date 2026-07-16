Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los trabajos de construcción del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, una de las obras de infraestructura urbana más importantes que actualmente se desarrollan en Torreón y cuya conclusión está proyectada para principios de 2027. Durante el recorrido, el presidente municipal de Torreón constató los avances del proyecto, que registra un progreso cercano al 28 por ciento y contempla una inversión de 370 millones de pesos para modernizar la movilidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de la ciudad.

El sistema vial tendrá una longitud aproximada de 700 metros. Permitirá mejorar la conexión entre las zonas oriente y suroriente de Torreón, además de reducir los tiempos de traslado y brindar condiciones más seguras para automovilistas y peatones. El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que hasta el momento se han realizado alrededor de 16 mil metros cúbicos de excavación. Agregó que los trabajos avanzan de manera simultánea en los 32 módulos que integran el proyecto. El funcionario señaló que, en aproximadamente una semana, quedará concluida la colocación de la totalidad de las trabes. Esto permitirá continuar con las siguientes etapas estructurales conforme al calendario establecido. La obra incluye la construcción de un paso vehicular a desnivel, carriles laterales y un sistema de captación y conducción pluvial, diseñado para prevenir acumulaciones de agua e inundaciones durante la temporada de lluvias.

En materia de movilidad peatonal, el puente ubicado a la altura de la calzada Vasconcelos permanecerá en funcionamiento, mientras que la otra estructura será retirada para dar paso a dos cruces peatonales a nivel, equipados con rampas de accesibilidad y señalización preventiva. Riquelme Solís destacó que las supervisiones tienen como objetivo dar seguimiento puntual al desarrollo de la obra, verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos y garantizar que los trabajos se realicen con calidad y seguridad. El alcalde reiteró que la modernización de la infraestructura vial forma parte de las acciones prioritarias de la administración municipal para fortalecer la conectividad, ordenar la circulación y mejorar la calidad de vida de las familias torreonenses.