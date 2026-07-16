POLITICÓN: Ni en redes ni en prensa; trazan la ruta jurídica para el caso Tania Flores

I. A ESPECULAR En materia informativa no existen vacíos, reza una añeja regla. En efecto, cuando no hay información, el vacío se llena de inmediato con especulaciones y es justo lo que ha ocurrido en las últimas horas tras el anuncio de la renuncia, “por motivos estrictamente personales”, de Ulises Lara, quien fuera el más cercano colaborador de la fiscal general Ernestina Godoy en los últimos años. Las hipótesis que se barajan son de todo tipo: desde presiones llegadas desde Estados Unidos hasta señalarlo como responsable de la pifia cometida con la extradición de “El Jando”, quien pilotó el avión que llevó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. II. HIPÓTESIS Una de las teorías que circulaba ayer es que exactamente igual, es decir, con una inesperada renuncia que nadie supo explicar, inició el escándalo que envuelve por estos días al exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, vinculado a proceso por violencia intrafamiliar. ¿Será que en los próximos días aparecerá un video que muestre a Ulises Lara en situaciones comprometedoras y ante esa posibilidad se le separó del cargo antes de que estalle el escándalo?

III. DEBUTANTES ¿Le suenan los nombres de Juan José Arellano y Mauro de León? Si no es así, no se preocupe: está usted igual que el 99 por ciento de los habitantes de Coahuila. Pronto, sin embargo, es probable que escuchemos hablar de ellos, pues serán los representantes de los dos nuevos partidos a los que el INE de Guadalupe Taddei otorgó registro nacional recientemente. Arellano, quien representará al partido PAZ, es un activista por los derechos de los animales y ha intentado ser candidato independiente a presidente municipal en Torreón. Mauro de León, quien abandera las siglas de Somos México, ha sido funcionario en el Registro Federal de Electores. IV. ¿RETORNO EN CIERNES? Por cierto, los observadores más atentos nos han hecho notar que durante la asamblea en la cual se integró el comité estatal de Somos México –partido que cosechó lo sembrado por la denominada “marea rosa”– en Coahuila, se vio actuando como un militante más al defenestrado consejero presidente del IEC, Rodrigo Paredes. En una de esas, termina regresando a la mesa de donde fue expulsado justo por la acción de quien hoy preside el órgano electoral...

V. LOS PRIMEROS No hubo que esperar demasiado. Recién comentábamos en este espacio sobre la revisión que se realiza en el Ayuntamiento de Torreón y de los perfiles que más se mencionaban en los pasillos municipales. Uno de ellos era Gustavo Muñoz, quien finalmente dejó la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo para dar paso a José Ignacio Máynez Varela. Al mismo tiempo, David Fernández Hernández fue designado al frente del Sistema Integral de Mantenimiento Vial. La señal es clara: la evaluación anunciada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme ya comenzó a traducirse en decisiones y los primeros movimientos confirman que la reestructura administrativa va en serio. VI. EXPERIENCIA La llegada de José Ignacio Máynez Varela también envía un mensaje sobre el tipo de gobierno que se busca construir. Urbanismo es una de las áreas más sensibles del Ayuntamiento. Ahí confluyen desarrollo inmobiliario, permisos, reglamentos y decisiones de alto impacto. Apostar por un perfil con experiencia jurídica parece responder a una lógica muy clara: fortalecer la certeza legal en una dependencia que estará bajo permanente escrutinio. Los primeros nombramientos empiezan a dar forma al sello de la administración.

VII. SOBRE LA MESA Llamó la atención que, durante la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, uno de los asuntos revisados fuera el proceso legal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. La relevancia pública que ha cobrado el caso en los últimos días llevó a las autoridades a dar seguimiento al estado que guardan las investigaciones. Ahí, nos comentan, el consenso fue claro: el expediente debe entenderse desde una óptica estrictamente jurídica y no como un diferendo político. VIII. EN TRIBUNALES Ese fue, precisamente, el mensaje. Más allá del ruido político y de las interpretaciones que inevitablemente acompañan un caso de esta naturaleza, las investigaciones continúan su curso conforme a las carpetas integradas por las autoridades competentes. La postura institucional fue insistente: los expedientes deberán sostenerse con pruebas y resolverse en los tribunales, no en conferencias de prensa ni en redes sociales. Esa, al menos, es la ruta que las autoridades aseguran seguirá el caso.