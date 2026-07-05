Avanza rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo; atienden reportes ciudadanos

Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y mantener en buenas condiciones la infraestructura vial, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa con un programa permanente de rehabilitación de calles y bulevares en distintos puntos de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González. Entre las obras más recientes se encuentra la reparación de la carpeta asfáltica sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Jesús Valdés Sánchez, donde cuadrillas del programa Aquí Andamos realizaron labores para mejorar las condiciones de circulación en una de las vialidades con mayor aforo vehicular.

El edil destacó que estas acciones se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de contar con una red vial más eficiente que facilite el traslado diario de la población y contribuya al dinamismo económico de la capital coahuilense, al favorecer el movimiento de personas y mercancías. Además de los trabajos en el bulevar Colosio, el Ayuntamiento intervino las calles Paseo de las Rosas y Quetzalcóatl, en la colonia San Patricio, donde se reparó el pavimento deteriorado en respuesta a las solicitudes de los vecinos, buscando ofrecer mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.

Las brigadas municipales también realizaron labores de rehabilitación en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el bulevar Vicente Guerrero y la calle Otilio González, así como en el cruce de Maclovio Herrera y José María LaFragua, en la Zona Centro. Javier Díaz González aseguró que el mantenimiento de las vialidades continuará de forma permanente para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la población. Añadió que otras cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública siguen atendiendo reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08.

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