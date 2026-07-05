Avanza rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo; atienden reportes ciudadanos

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Saltillo
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    Avanza rehabilitación de calles y bulevares en Saltillo; atienden reportes ciudadanos
    Brigadas municipales rehabilitan el pavimento en avenidas y calles de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal mantiene trabajos de rehabilitación en avenidas principales y colonias para mejorar la movilidad y la seguridad vial

Con el propósito de mejorar la movilidad urbana y mantener en buenas condiciones la infraestructura vial, el Gobierno Municipal de Saltillo continúa con un programa permanente de rehabilitación de calles y bulevares en distintos puntos de la ciudad, informó el alcalde Javier Díaz González.

Entre las obras más recientes se encuentra la reparación de la carpeta asfáltica sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Jesús Valdés Sánchez, donde cuadrillas del programa Aquí Andamos realizaron labores para mejorar las condiciones de circulación en una de las vialidades con mayor aforo vehicular.

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$!Los trabajos buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad vial.
Los trabajos buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad vial. CORTESÍA

El edil destacó que estas acciones se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de contar con una red vial más eficiente que facilite el traslado diario de la población y contribuya al dinamismo económico de la capital coahuilense, al favorecer el movimiento de personas y mercancías.

Además de los trabajos en el bulevar Colosio, el Ayuntamiento intervino las calles Paseo de las Rosas y Quetzalcóatl, en la colonia San Patricio, donde se reparó el pavimento deteriorado en respuesta a las solicitudes de los vecinos, buscando ofrecer mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.

$!El Ayuntamiento atiende reportes ciudadanos mediante el Chat Bot Saltillo Fácil.
El Ayuntamiento atiende reportes ciudadanos mediante el Chat Bot Saltillo Fácil. CORTESÍA

Las brigadas municipales también realizaron labores de rehabilitación en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el bulevar Vicente Guerrero y la calle Otilio González, así como en el cruce de Maclovio Herrera y José María LaFragua, en la Zona Centro.

Javier Díaz González aseguró que el mantenimiento de las vialidades continuará de forma permanente para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la población. Añadió que otras cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública siguen atendiendo reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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