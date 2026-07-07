Avanza rescate del Centro Histórico de Saltillo con retiro de cables y mejoras urbanas

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Saltillo
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    Avanza rescate del Centro Histórico de Saltillo con retiro de cables y mejoras urbanas
    Cuadrillas especializadas retiraron cableado obsoleto en calles del Centro Histórico para reducir la contaminación visual y mejorar el entorno urbano. CORTESÍA

Saltillo avanza en la recuperación de su Centro Histórico con el retiro de cableado sin uso, acciones que buscan mejorar la imagen urbana y conservar el patrimonio de la ciudad

Como parte de las acciones para recuperar la imagen urbana y fortalecer la conservación del primer cuadro de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha trabajos intensivos para retirar cableado en desuso sobre la calle Miguel Ramos Arizpe, en el tramo comprendido entre Manuel Acuña y José María Morelos y Pavón.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de la estrategia integral para mejorar las condiciones del Centro Histórico, mediante una coordinación entre la Dirección de Distrito Centro, empresas privadas de telecomunicaciones, el Gobierno Estatal encabezado por Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada y la ciudadanía.

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Durante los trabajos, personal especializado realizó la identificación y retiro de cables que ya no tenían función operativa, con el objetivo de liberar postes y fachadas que durante años acumularon infraestructura en desuso, generando contaminación visual y posibles riesgos para el entorno urbano.

La autoridad municipal destacó que el retiro se llevó a cabo de manera coordinada con las compañías de telecomunicaciones, con el propósito de evitar afectaciones a los servicios activos y garantizar que únicamente fueran eliminados aquellos elementos que ya no se encontraban en operación.

Estas acciones se integran a una serie de trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se han impulsado en el Centro Histórico, entre los que se incluyen la limpieza de espacios públicos, recuperación de banquetas, mejoramiento de fachadas e instalación de nuevos contenedores de residuos.

$!Las labores forman parte del programa integral de rescate del Centro Histórico que incluye limpieza, rehabilitación de espacios y embellecimiento de fachadas.
Las labores forman parte del programa integral de rescate del Centro Histórico que incluye limpieza, rehabilitación de espacios y embellecimiento de fachadas. CORTESÍA

El objetivo, señaló el Municipio, es generar un entorno más ordenado, funcional y atractivo para quienes habitan, trabajan o visitan esta zona emblemática de Saltillo, además de fortalecer la actividad comercial y turística.

Javier Díaz González refrendó que la recuperación del Centro Histórico continuará como una prioridad de su administración, con proyectos orientados a conservar el patrimonio urbano y consolidar este sector como un punto de encuentro para las familias saltillenses.

“El compromiso es seguir construyendo un Centro Histórico más limpio, seguro y atractivo, donde la ciudadanía pueda disfrutar de sus espacios y donde también se impulse la convivencia y la economía local”, destacó.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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