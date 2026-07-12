Bomberos rescatan a hombre que cayó en un arroyo, en Saltillo

Un hombre cayó a una profundidad aproximada de 15 metros en un arroyo ubicado en la colonia Oceanía.

Para su rescate fue necesaria la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos, así como de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Los rescatistas utilizaron una camilla tipo canastilla y cuerdas para extraer del arroyo a Ulises Calvillo, de entre 40 y 45 años de edad.

Posteriormente, fue trasladado con lesiones en distintas partes del cuerpo a la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como estable.