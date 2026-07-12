Bomberos rescatan a hombre que cayó en un arroyo, en Saltillo

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    Bomberos rescatan a hombre que cayó en un arroyo, en Saltillo
    Los hechos se registraron en la colonia Oceanía.
    Bomberos rescatan a hombre que cayó en un arroyo, en Saltillo

Resbaló y cayó al interior del arroyo de la colonia Oceanía

Un hombre cayó a una profundidad aproximada de 15 metros en un arroyo ubicado en la colonia Oceanía.

Para su rescate fue necesaria la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos, así como de una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

Los rescatistas utilizaron una camilla tipo canastilla y cuerdas para extraer del arroyo a Ulises Calvillo, de entre 40 y 45 años de edad.

Posteriormente, fue trasladado con lesiones en distintas partes del cuerpo a la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde su estado de salud fue reportado como estable.

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El accidente ocurrió cuando el afectado intentó ingresar a un terreno pasando por debajo de un muro de concreto ubicado sobre la calle Guadacanal. Al atravesar un boquete, resbaló y cayó al fondo del barranco, donde quedó lesionado.

A gritos pidió ayuda a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Tras ser rescatado y puesto a salvo, el hombre permanecerá internado en el citado centro médico mientras recibe atención especializada.

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