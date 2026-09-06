Buscan a hombre desaparecido en Saltillo

Familiares de Adrián Valdés Contreras, de 53 años, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que permanece desaparecido desde hace dos días.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, ya fue presentado el reporte de desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que las autoridades mantienen las acciones correspondientes para tratar de establecer su paradero.

Adrián Valdés Contreras mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, tiene ojos color café y cabello chino. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y camisa blanca.