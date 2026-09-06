Le llevaba 47 años a su pareja; suegro lo mata tras riña por diferencia de edad, en General Cepeda

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Saltillo
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    Le llevaba 47 años a su pareja; suegro lo mata tras riña por diferencia de edad, en General Cepeda
    María, pareja de la víctima, sufrió la amputación traumática de tres dedos al intentar detener la agresión. MARTÍN ROJAS

Un hombre de 71 años murió tras ser apuñalado presuntamente por su suegro, quien además lesionó gravemente a su propia hija y amputó tres de sus dedos al intentar intervenir, luego huyó

Una convivencia familiar derivó en tragedia durante la madrugada de este domingo en General Cepeda, luego de que un hombre de 71 años fuera herido de muerte por su suegro, de 55, tras una acalorada discusión motivada por el rechazo a la diferencia de edades en la pareja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 01:30 horas, cuando la víctima, identificada como Víctor, convivía con su pareja sentimental, María, de 24 años. En medio del convivio, el padre de la joven, de nombre José, comenzó a discutir con el septuagenario. La disputa verbal, impulsada por la histórica negativa del agresor hacia el noviazgo, escaló rápidamente a las agresiones físicas.

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En medio del pleito, José extrajo una daga y asestó una puñalada a Víctor en el epigastrio. Al intentar intervenir para frenar el ataque, María sufrió lesiones severas en una mano, con la amputación traumática de tres dedos. Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga.

Parientes de los afectados solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que paramédicos de Protección Civil de General Cepeda brindaron los primeros auxilios al herido, quien presentaba un estado de salud crítico y fue trasladado de urgencia hacia Saltillo. Los hijos del primer matrimonio del afectado escoltaron la ambulancia en vehículos particulares.

$!Víctor, de 71 años, murió tras ser apuñalado durante una discusión familiar en General Cepeda.
Víctor, de 71 años, murió tras ser apuñalado durante una discusión familiar en General Cepeda. MARTÍN ROJAS

Pese a los esfuerzos de los socorristas, Víctor cayó en paro cardiorrespiratorio y falleció a bordo de la unidad de rescate sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Satélite Sur, en la capital del estado.

$!La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para localizar al presunto homicida.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para localizar al presunto homicida. MARTÍN ROJAS

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al punto para tomar conocimiento del deceso e interrogar a los acompañantes. En su declaración, María señaló que en noviembre cumplirían siete años juntos y que, aunque los reclamos de su padre por la brecha generacional eran constantes, nunca previó un desenlace violento de tal magnitud.

$!El presunto responsable escapó del lugar tras atacar con una daga al hombre y lesionar a su hija.
El presunto responsable escapó del lugar tras atacar con una daga al hombre y lesionar a su hija. MARTÍN ROJAS

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. En tanto, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto homicida.

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