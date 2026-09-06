Le llevaba 47 años a su pareja; suegro lo mata tras riña por diferencia de edad, en General Cepeda

Una convivencia familiar derivó en tragedia durante la madrugada de este domingo en General Cepeda, luego de que un hombre de 71 años fuera herido de muerte por su suegro, de 55, tras una acalorada discusión motivada por el rechazo a la diferencia de edades en la pareja. Los hechos ocurrieron cerca de las 01:30 horas, cuando la víctima, identificada como Víctor, convivía con su pareja sentimental, María, de 24 años. En medio del convivio, el padre de la joven, de nombre José, comenzó a discutir con el septuagenario. La disputa verbal, impulsada por la histórica negativa del agresor hacia el noviazgo, escaló rápidamente a las agresiones físicas.

En medio del pleito, José extrajo una daga y asestó una puñalada a Víctor en el epigastrio. Al intentar intervenir para frenar el ataque, María sufrió lesiones severas en una mano, con la amputación traumática de tres dedos. Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga. Parientes de los afectados solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que paramédicos de Protección Civil de General Cepeda brindaron los primeros auxilios al herido, quien presentaba un estado de salud crítico y fue trasladado de urgencia hacia Saltillo. Los hijos del primer matrimonio del afectado escoltaron la ambulancia en vehículos particulares.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, Víctor cayó en paro cardiorrespiratorio y falleció a bordo de la unidad de rescate sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Satélite Sur, en la capital del estado.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al punto para tomar conocimiento del deceso e interrogar a los acompañantes. En su declaración, María señaló que en noviembre cumplirían siete años juntos y que, aunque los reclamos de su padre por la brecha generacional eran constantes, nunca previó un desenlace violento de tal magnitud.