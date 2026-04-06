Buscan a ‘Vagera’, gatita extraviada en la colonia Mirasierra de Saltillo

En Saltillo, una familia solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a “Vagera”, una gata que se extravió en la colonia Mirasierra.

De acuerdo con la información compartida, la michi fue vista por última vez sobre la calle 27, a la altura de un supermercado de la zona.

“Vagera” es una gata hembra, de tamaño chico a mediano, con pelaje blanco y negro tipo “vaquita” o “tuxedo”. Como seña particular, cojea de una de sus patas traseras y presenta un maullido ronco.