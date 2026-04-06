Buscan a ‘Vagera’, gatita extraviada en la colonia Mirasierra de Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Buscan a ‘Vagera’, gatita extraviada en la colonia Mirasierra de Saltillo
    Vagera es una gatita que, por su condición física y edad, requiere de los cuidados especiales que recibe en su hogar. CORTESÍA

Vagera fue vista por última vez en la calle 27, a la altura de un supermercado; sus dueños piden apoyo para localizarla

En Saltillo, una familia solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a “Vagera”, una gata que se extravió en la colonia Mirasierra.

De acuerdo con la información compartida, la michi fue vista por última vez sobre la calle 27, a la altura de un supermercado de la zona.

“Vagera” es una gata hembra, de tamaño chico a mediano, con pelaje blanco y negro tipo “vaquita” o “tuxedo”. Como seña particular, cojea de una de sus patas traseras y presenta un maullido ronco.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-ramos-arizpe-cierran-semana-santa-sin-hechos-graves-EB19812644

Sus dueños señalaron que no cuenta con collar y que no se deja agarrar con facilidad; sin embargo, sí responde a su nombre, por lo que piden a quienes la vean intentar llamarla para facilitar su identificación.

La familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse al número 844 493 0002.

Además, hicieron un llamado a la comunidad para difundir la información y ayudar a que “Vagera” pueda regresar a casa.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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