Saltillo y Ramos Arizpe cierran Semana Santa sin hechos graves
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Autoridades reportaron operativos sin hechos graves; además destacaron que las lluvias recientes ayudaron a evitar incendios en la región
Saltillo y Ramos Arizpe cerraron los días de Semana Santa sin incidentes graves, de acuerdo con autoridades municipales que mantuvieron operativos en zonas urbanas, ejidos y cuerpos de agua.
En Ramos Arizpe, el titular de Protección Civil, Francisco Sánchez, informó que no se reportaron situaciones de riesgo en comunidades rurales ni durante la vigilancia desplegada en presas y parajes.
Durante esos recorridos también fueron retiradas tarrayas, debido a que su uso está prohibido. “Se retiraron nueve tarrayas, ya que está prohibido utilizarlas en este tipo de presas”, precisó.
El funcionario atribuyó estos resultados a la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que participaron en las labores de vigilancia durante el periodo vacacional.
En Saltillo, el alcalde Javier Díaz González señaló que durante los días de mayor movilidad se mantuvo presencia de corporaciones de seguridad y auxilio en distintos puntos de la ciudad.
“Teníamos presencia del Ejército, la Marina, Guardia Nacional, policía estatal, Fiscalía y policía municipal”, indicó.
Añadió que la ciudad recibió visitantes en distintos espacios turísticos, recreativos y religiosos, principalmente de origen nacional. “Hubo mucha afluencia de turistas, en su mayoría nacionales”, comentó.
El edil agregó que las lluvias registradas durante el fin de semana también ayudaron a disminuir condiciones de riesgo, particularmente ante la posibilidad de incendios.
Finalmente, indicó que los operativos se mantendrán durante la semana de Pascua, ante la continuidad de actividades y movilidad en la región.