Saltillo y Ramos Arizpe cierran Semana Santa sin hechos graves

Saltillo y Ramos Arizpe cerraron los días de Semana Santa sin incidentes graves, de acuerdo con autoridades municipales que mantuvieron operativos en zonas urbanas, ejidos y cuerpos de agua.

En Ramos Arizpe, el titular de Protección Civil, Francisco Sánchez, informó que no se reportaron situaciones de riesgo en comunidades rurales ni durante la vigilancia desplegada en presas y parajes.

Durante esos recorridos también fueron retiradas tarrayas, debido a que su uso está prohibido. “Se retiraron nueve tarrayas, ya que está prohibido utilizarlas en este tipo de presas”, precisó.