Buscan en Saltillo a ‘Cinco’, michi con problemas de movilidad desaparecido en La Fragua

A través de redes sociales, una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a “Cinco”, un gato que, según la publicación, salió de su domicilio en la colonia La Fragua, en Saltillo y desde entonces no ha sido localizado.

De acuerdo con la ficha difundida por Pepe Toño Barredo, el felino desapareció en la calle Plomo, dentro de ese sector. También pidió que, en caso de ser visto, se informe mediante WhatsApp al número 844 232 7445 o por mensaje directo en redes sociales.