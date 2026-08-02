Buscan en Saltillo a ‘Cinco’, michi con problemas de movilidad desaparecido en La Fragua
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Su familia difundió una ficha en redes sociales y ofrece recompensa por información que ayude a localizarlo
A través de redes sociales, una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a “Cinco”, un gato que, según la publicación, salió de su domicilio en la colonia La Fragua, en Saltillo y desde entonces no ha sido localizado.
De acuerdo con la ficha difundida por Pepe Toño Barredo, el felino desapareció en la calle Plomo, dentro de ese sector. También pidió que, en caso de ser visto, se informe mediante WhatsApp al número 844 232 7445 o por mensaje directo en redes sociales.
Según la descripción compartida, “Cinco” es un gato de color amarillo, con ojos color miel, de complexión robusta, sin cola y con una patita delantera con una malformación que le provoca caminar con dificultad. Además, porta un collar verde.
El propietario señaló que también podría desplazarse por colonias cercanas, como Bonanza, Tulipanes, Díaz Ordaz y Balcones de La Aurora, por lo que pidió a vecinos de esos sectores mantenerse atentos.