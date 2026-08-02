Buscan en Saltillo a ‘Cinco’, michi con problemas de movilidad desaparecido en La Fragua

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    Buscan en Saltillo a ‘Cinco’, michi con problemas de movilidad desaparecido en La Fragua
    “Cinco” es fácilmente identificable porque no tiene cola, porta un collar verde y presenta una malformación en una de sus patas delanteras que afecta su forma de caminar. REDES SOCIALES

Su familia difundió una ficha en redes sociales y ofrece recompensa por información que ayude a localizarlo

A través de redes sociales, una familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a “Cinco”, un gato que, según la publicación, salió de su domicilio en la colonia La Fragua, en Saltillo y desde entonces no ha sido localizado.

De acuerdo con la ficha difundida por Pepe Toño Barredo, el felino desapareció en la calle Plomo, dentro de ese sector. También pidió que, en caso de ser visto, se informe mediante WhatsApp al número 844 232 7445 o por mensaje directo en redes sociales.

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Según la descripción compartida, “Cinco” es un gato de color amarillo, con ojos color miel, de complexión robusta, sin cola y con una patita delantera con una malformación que le provoca caminar con dificultad. Además, porta un collar verde.

$!La familia difundió una ficha con las características de “Cinco” y habilitó un número telefónico para recibir cualquier reporte sobre su posible ubicación.
La familia difundió una ficha con las características de “Cinco” y habilitó un número telefónico para recibir cualquier reporte sobre su posible ubicación. REDES SOCIALES

El propietario señaló que también podría desplazarse por colonias cercanas, como Bonanza, Tulipanes, Díaz Ordaz y Balcones de La Aurora, por lo que pidió a vecinos de esos sectores mantenerse atentos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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