Denuncian presunta negligencia en hospital veterinario tras muerte de conejo en Torreón

El caso comenzó a cobrar relevancia en redes sociales luego de que la propietaria compartiera transmisiones en vivo, fotografías y diversas publicaciones en las que relató lo ocurrido. Bajo la etiqueta #JusticiaParaReeses, las publicaciones acumulan miles de reacciones y cientos de comentarios, algunos de usuarios que afirman haber vivido experiencias similares en el mismo establecimiento.

TORREÓN, COAH.- Una denuncia por presunta negligencia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por Sandra Rodríguez, quien acusa al Hospital Veterinario SUMANO, ubicado sobre la calzada Cuauhtémoc, de presuntas irregularidades en la atención de su conejo “Reeses”, mascota que falleció después de recibir atención médica, según denunció la propia afectada.

De acuerdo con la versión difundida por Rodríguez y retomada en una entrevista concedida a medios locales, el conejo fue llevado al Hospital Veterinario SUMANO para atender un rasguño cerca de uno de sus ojos. Según explicó, el personal médico le informó que era necesario practicar diversos estudios clínicos y sedarlo para realizar una curación.

La denunciante aseguró que, una vez iniciado el procedimiento, recibió una llamada para autorizar maniobras de reanimación, debido a que el animal había presentado complicaciones. Horas más tarde, dijo, fue informada de que “Reeses” había fallecido.

Durante la misma entrevista, Rodríguez afirmó que posteriormente solicitó la realización de una necropsia por parte de otro especialista, cuyos resultados, según su versión, indican que algunos de los estudios que presuntamente le habían informado como practicados nunca se realizaron. Dichos elementos, sostuvo, forman parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.

La propietaria señaló además que la intención de hacer público el caso no es obtener un beneficio económico, sino que las autoridades investiguen el actuar del establecimiento, revisen si cuenta con las certificaciones y especialidades que ofrece y determinen si existió alguna responsabilidad.