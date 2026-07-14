Cae de más de tres metros al presuntamente robar en vivienda en el centro de Saltillo

Luego de caer de una altura de más de tres metros, al presuntamente estar robando en el interior de un domicilio de la Zona Centro de Saltillo, un hombre fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja. El incidente fue reportado en una vivienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 269, entre Escobedo y Juan Antonio de la Fuente, propiedad de un hombre conocido como Don Jorge.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el lesionado fue identificado como Carlos, de 39 años. Presuntamente ingresó al inmueble con la intención de cometer un robo y cayó desde una parte alta de la propiedad. Don Jorge informó que desde la mañana la persona permanecía en las azoteas de las casas. Al verlo, dio aviso a los oficiales del sector, quienes acudieron a revisar la situación; sin embargo, al llegar, el hombre ya no estaba.

Horas más tarde, los policías regresaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Encontraron al hombre en el piso, doliéndose de los golpes que sufrió tras la caída, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Tras ser estabilizado, Carlos fue trasladado al Hospital General para su valoración médica. El traslado se realizó bajo custodia de un elemento de la Policía Municipal. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y realizarán las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.