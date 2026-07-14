Cae de más de tres metros al presuntamente robar en vivienda en el centro de Saltillo

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    Cae de más de tres metros al presuntamente robar en vivienda en el centro de Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de una ambulancia tras localizar al hombre lesionado. ULISES MARTÍNEZ

Presunto ladrón resultó lesionado tras caer dentro de un domicilio de la Zona Centro; fue trasladado al Hospital General bajo custodia policial

Luego de caer de una altura de más de tres metros, al presuntamente estar robando en el interior de un domicilio de la Zona Centro de Saltillo, un hombre fue atendido y valorado por personal de la Cruz Roja.

El incidente fue reportado en una vivienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 269, entre Escobedo y Juan Antonio de la Fuente, propiedad de un hombre conocido como Don Jorge.

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$!Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y realizarán las investigaciones.
Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y realizarán las investigaciones. ARMANDO RÍOS

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el lesionado fue identificado como Carlos, de 39 años. Presuntamente ingresó al inmueble con la intención de cometer un robo y cayó desde una parte alta de la propiedad.

Don Jorge informó que desde la mañana la persona permanecía en las azoteas de las casas. Al verlo, dio aviso a los oficiales del sector, quienes acudieron a revisar la situación; sin embargo, al llegar, el hombre ya no estaba.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios en el interior del domicilio.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios en el interior del domicilio. ULISES MARTÍNEZ

Horas más tarde, los policías regresaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Encontraron al hombre en el piso, doliéndose de los golpes que sufrió tras la caída, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Tras ser estabilizado, Carlos fue trasladado al Hospital General para su valoración médica. El traslado se realizó bajo custodia de un elemento de la Policía Municipal.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso y realizarán las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

$!El lesionado fue trasladado al Hospital General bajo custodia de la Policía Municipal.
El lesionado fue trasladado al Hospital General bajo custodia de la Policía Municipal. ULISES MARTÍNEZ

También definirán la situación legal del hombre una vez que reciba atención médica, mientras vecinos ofrecieron a Don Jorge apoyo para presentar la denuncia correspondiente.

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