Saltillo: vecinos piden que revisiones a bares del Centro sean permanentes

Luego de los operativos realizados el pasado fin de semana en bares y cantinas del Centro Histórico de Saltillo, vecinos del sector consideraron positiva la intervención de las autoridades municipales. Sin embargo, señalaron que las revisiones deben mantenerse de forma permanente y acompañarse de acciones preventivas. Como se informó, personal de las direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inspeccionó ocho establecimientos para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, protección civil, ruido y funcionamiento. Como resultado, el bar Excalibur fue clausurado.

Daniel Bates, vecino de la calle Nicolás Bravo, afirmó que este tipo de operativos no deben limitarse a la apertura de los negocios, sino mantenerse de manera constante para garantizar que continúen cumpliendo con las disposiciones municipales. ”Creemos que debe ser algo permanente. Que no estén solo en regla al momento de inaugurar, porque sabemos que cambian administraciones de estos lugares y suben volumen nuevamente. Si no hay un seguimiento y un monitoreo, se salen de control como lo hemos estado viendo”, expresó. Añadió que algunos establecimientos han reincidido en problemas relacionados con el exceso de ruido y el incumplimiento de horarios de operación, lo que, aseguró, afecta la tranquilidad de quienes habitan en el primer cuadro de la ciudad. ”También hay lugares que, como tienen música en vivo, ponen el volumen como si fueran a dar un concierto en Coachella. A veces los dueños son responsables, logran modular, pero sí se necesita el apretón de tuercas”, comentó.

Por su parte, Jackie Campbell consideró que el Ayuntamiento también debe fortalecer las acciones preventivas y revisar los criterios con los que se autorizan nuevos establecimientos con venta de alcohol en la zona. ”No está bien que dejen instalarse a lugares que después van a venir a sancionarles. No se está siendo estrictos en las normativas. Más que multas, nos hacen falta controles y prevención”, manifestó. Campbell sostuvo que el Centro Histórico requiere una estrategia integral que permita preservar la convivencia entre vecinos y comercios, además de impulsar la recuperación de inmuebles abandonados y un mejor ordenamiento de los giros nocturnos.

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