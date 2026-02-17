Cae en Saltillo estadounidense buscado por robo en Florida

Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Cae en Saltillo estadounidense buscado por robo en Florida
    La detención se realizó como parte de acciones de coordinación entre corporaciones de seguridad. CORTESÍA

El hombre, de 47 años, será entregado a autoridades de Estados Unidos mediante un procedimiento coordinado con instancias migratorias

Un ciudadano estadounidense fue asegurado en el municipio de Saltillo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, al estar bajo investigación por el delito de robo en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América.

El detenido, identificado como Brandon “N”, cuenta con 47 años de edad y era requerido por autoridades norteamericanas por su presunta participación en hechos delictivos cometidos en territorio estadounidense. La captura se realizó en esta ciudad como parte de labores de coordinación interinstitucional en materia de investigación y localización de personas con procesos legales pendientes fuera del país.

Tras su aseguramiento, se informó que el hombre será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su posterior entrega a instancias de los Estados Unidos, procedimiento que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

El hombre será entregado a autoridades de Estados Unidos mediante un procedimiento de deportación controlada. CORTESÍA

De acuerdo con la información oficial, en estas acciones participan también la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, así como fuerzas federales y corporaciones municipales, dentro de esquemas de colaboración enfocados en la localización de personas señaladas por la comisión de delitos en otras jurisdicciones.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de operativos forman parte de estrategias conjuntas que buscan evitar que personas con cuentas pendientes ante la ley utilicen la entidad como refugio. En ese contexto, se destacó que durante el año 2025 la Agencia de Investigación Criminal concretó un total de 16 deportaciones controladas, mientras que en lo que va de 2026 suman tres procedimientos similares.

El caso de Brandon “N” se suma a estas acciones de cooperación internacional, mediante las cuales se ejecutan entregas formales a autoridades extranjeras cuando existen investigaciones abiertas o mandamientos vigentes.

La situación jurídica del detenido quedará sujeta a los procedimientos establecidos para su traslado y entrega a las autoridades que lo requieren en el estado de Florida.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

