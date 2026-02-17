Cae en Saltillo estadounidense buscado por robo en Florida

Un ciudadano estadounidense fue asegurado en el municipio de Saltillo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, al estar bajo investigación por el delito de robo en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América.

El detenido, identificado como Brandon “N”, cuenta con 47 años de edad y era requerido por autoridades norteamericanas por su presunta participación en hechos delictivos cometidos en territorio estadounidense. La captura se realizó en esta ciudad como parte de labores de coordinación interinstitucional en materia de investigación y localización de personas con procesos legales pendientes fuera del país.

Tras su aseguramiento, se informó que el hombre será puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su posterior entrega a instancias de los Estados Unidos, procedimiento que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.