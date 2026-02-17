Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio

Durante la cuarta semana del año, Coahuila acumuló 40 casos confirmados de tuberculosis infecciosa. Si bien la cifra está lejos de los principales focos rojos —como Veracruz, con 135 casos, y Baja California, con 125—, especialistas advierten que el comportamiento de la enfermedad en estados del norte responde a dinámicas particulares.

De acuerdo con el más reciente Secretaría de Salud , a través de su Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 04 de 2026, el panorama refleja contrastes regionales importantes. En el caso de Coahuila, las cifras lo colocan en una posición intermedia respecto al resto del país, tanto en tuberculosis infecciosa como en sífilis adquirida.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias observan con preocupación el comportamiento reciente de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la sífilis adquirida, cuyos registros han mostrado un crecimiento acelerado en las últimas semanas.

Un análisis publicado por Excélsior señala que en entidades con fuerte dinamismo industrial, como Coahuila, la tuberculosis no se vincula exclusivamente a condiciones de pobreza extrema. Factores como la urbanización acelerada, la movilidad laboral constante y los flujos migratorios intensos generan entornos propicios para la transmisión, especialmente en zonas con hacinamiento y precariedad habitacional.

Este patrón evidencia que el crecimiento económico y la expansión urbana, cuando no van acompañados de políticas de vivienda y salud pública suficientes, pueden convertirse en catalizadores indirectos de enfermedades respiratorias transmisibles.

SÍFILIS ADQUIRIDA: UNA ALERTA EN SALUD SEXUAL

En paralelo, Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida en el mismo periodo. La cifra lo coloca en niveles similares a estados como Michoacán, Quintana Roo y Sinaloa.

A nivel nacional, la estadística es encabezada por la Ciudad de México, con 128 casos, seguida de Jalisco, que suma 108. En el extremo opuesto, Tlaxcala y Zacatecas presentan las incidencias más bajas en ambos padecimientos.

Expertos en salud pública advierten que la sífilis adquirida refleja vulnerabilidades estructurales, particularmente entre jóvenes y adultos en edad productiva. La precariedad laboral, la falta de educación sexual integral y el acceso tardío a servicios preventivos son factores que inciden directamente en la propagación de infecciones de transmisión sexual.

El corte epidemiológico de la semana 04 de 2026 resume así el escenario:

Coahuila: 40 casos de tuberculosis infecciosa / 34 casos de sífilis adquirida.

Mayor incidencia en tuberculosis: Veracruz (135) y Baja California (125).

Mayor incidencia en sífilis: Ciudad de México (128) y Jalisco (108).

Menor incidencia: Tlaxcala y Zacatecas.

El reporte confirma que, si bien Coahuila no figura entre los estados con mayor número de casos, el comportamiento de ambas enfermedades exige fortalecer la detección oportuna, la educación preventiva y la atención integral en contextos urbanos e industriales.

Más allá de las cifras, el fenómeno expone una fragmentación en las condiciones de bienestar social. La contención de estas enfermedades, coinciden especialistas, no depende únicamente del tratamiento médico, sino de intervenciones estructurales que mejoren vivienda, empleo, educación y acceso continuo a servicios de salud.

PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS

La prevención de la tuberculosis exige una estrategia integral basada en la detección oportuna de casos, el tratamiento completo y supervisado, así como el estudio de contactos cercanos. La identificación temprana de síntomas como tos persistente por más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso permite cortar cadenas de transmisión. En entornos urbanos e industriales, donde el hacinamiento y la movilidad laboral son constantes, resulta clave fortalecer el tamizaje en centros de salud y garantizar el acceso gratuito a pruebas diagnósticas y medicamentos.

Además, es fundamental mejorar las condiciones de ventilación en viviendas y espacios laborales, reducir el hacinamiento y promover campañas informativas dirigidas a poblaciones vulnerables. El abandono del tratamiento es uno de los principales factores de riesgo para generar cepas resistentes, por lo que los programas de seguimiento y acompañamiento comunitario son determinantes para asegurar la adherencia terapéutica y evitar complicaciones.

PREVENCIÓN DE SÍFILIS

En el caso de la sífilis adquirida, la prevención se centra en la educación sexual integral, el uso consistente del preservativo y el acceso regular a pruebas de detección, especialmente en población joven y en personas con vida sexual activa. La realización de pruebas rápidas en unidades médicas y jornadas comunitarias facilita el diagnóstico temprano, lo que permite iniciar tratamiento oportuno con antibióticos y evitar complicaciones a largo plazo.

También es prioritario fortalecer la consejería y el rastreo de contactos sexuales para interrumpir la cadena de transmisión. La sífilis puede cursar sin síntomas en etapas iniciales, por lo que la promoción de revisiones periódicas y la reducción del estigma asociado a las infecciones de transmisión sexual son componentes esenciales de una política preventiva eficaz.

(Con información de Excélsior)