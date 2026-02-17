La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas

Una decisión de SpaceX de Elon Musk para terminar con el uso ilegal de internet satelital Starlink por parte de Rusia le ha asestado a Moscú un nuevo revés en el campo de batalla mientras sus tasas de bajas se disparan.

El 1 de febrero, SpaceX bloqueó terminales Starlink no autorizadas en Ucrania después de descubrirlas montadas en sistemas de armas rusos y drones obtenidos en el mercado negro, una violación de los términos de servicio de Starlink, que prohíben el uso de terminales en operaciones ofensivas.

A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

“Durante tres o cuatro días después del cierre, realmente redujeron las operaciones de asalto”, dijo el teniente Denis Yaroslavsky, quien comanda una unidad especial de reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La interrupción se produce mientras Rusia sufre su peor tasa de mortalidad desde el inicio de la guerra que dura cuatro años, según dijeron a The Post funcionarios de inteligencia estadounidenses y ucranianos, lo que amenaza la capacidad del Kremlin de reemplazar las fuerzas enviadas al matadero por Vladimir Putin.

“Cualquier día, dependiendo de la escala de análisis, mi sector ya alcanzaba una tasa de bajas de 20:1 antes del cierre. Y somos una unidad de élite”, declaró a The Post un comandante de unidad del 3.er Cuerpo del Ejército de Ucrania, conocido con el nombre en clave “Jackie”, refiriéndose a infligir 20 bajas rusas por cada una sufrida por su bando.

“Las unidades regulares no tienen problemas en alcanzar una proporción de 5:1 o de 8:1”.

“Con Starlink caído, una tasa de bajas de 13:1 para una unidad regular es fácil”, añadió.

Si bien las proporciones de bajas rusas y ucranianas varían en el campo de batalla, el desequilibrio llegó a 27 pérdidas rusas por cada ucraniana cuando lucharon para recuperar la ciudad clave de Kupiansk en diciembre, según un informe de Bloomberg del lunes que cita una evaluación de inteligencia proporcionada al ejército británico.

“El ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, dijo a sus homólogos europeos esta semana que Kiev fue capaz de infligir más bajas rusas de las que el Kremlin fue capaz de reclutar en los últimos dos meses”, informó Bloomberg, citando al secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey.

En total, más de 1,2 millones de soldados rusos han muerto, resultado de heridos o desaparecidos desde febrero de 2022: “más pérdidas que cualquier gran potencia en cualquier guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, según un informe de finales de enero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Esto es aproximadamente el doble del número de víctimas de Ucrania , que el informe estima entre 500.000 y 600.000.

Cualquier degradación de las capacidades de Rusia en el campo de batalla podría cambiar la influencia a favor de Ucrania mientras Estados Unidos presiona para lograr un final negociado del conflicto, han dicho los analistas.

La eliminación de Starlink también ha afectado a los sistemas y métodos de comunicación del ejército ruso, afectando las herramientas más básicas necesarias para llevar a cabo su guerra.

“Estoy seguro de que los rusos tienen [opciones alternativas], pero lleva tiempo maximizar su implementación y esto [tomaría] al menos de cuatro a seis meses”, dijo Yaroslavsky.

La unidad rusa de drones Rubikon, por ejemplo, vio caer drásticamente su actividad después de que entraron en vigor las restricciones.

La unidad había estado utilizando Starlink para ampliar el alcance de los drones de ataque y coordinar ataques muy por detrás de las líneas ucranianas, dándole a Moscú una ventaja tecnológica en sectores clave del frente.

El grupo generalmente publica detalles geográficos sobre sus ataques en Telegram, pero desde entonces ha dejado de hacerlo, “lo que sugiere que la decisión de SpaceX de restringir el acceso de las fuerzas rusas a Starlink el 1 de febrero ha estado impactando negativamente la campaña de ataques de Rubikon”, dijo el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, en su última actualización del campo de batalla el domingo.

Starlink ha sido la columna vertebral de las comunicaciones militares de Ucrania desde la invasión, pero las fuerzas rusas explotaron cada vez más la misma tecnología, lo que hizo sonar las alarmas en Kiev y Washington de que un sistema fabricado en Estados Unidos estaba ayudando a Moscú a librar la guerra.

Por ahora, las tropas rusas están buscando alternativas, pero ninguna iguala la velocidad, movilidad y confiabilidad de Starlink en el campo de batalla.