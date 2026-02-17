Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Vecinos del sector reportaron que el hombre, de aproximadamente 60 años, mostraba malestar en los últimos días
El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un predio baldío ubicado entre los fraccionamientos El Toreo y Plaza, luego de que vecinas que se dirigían a la escuela lo observaran tirado y dieran aviso al número de emergencias, en Saltillo.
Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para verificar el reporte. Al arribar, revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a resguardar el área.
De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, el fallecido era visto con frecuencia en la zona y aparentemente se encontraba en situación de calle. Vecinos señalaron que, en los últimos dos días, lo escucharon quejarse de malestar.
El hombre vestía pantalón negro, dos sudaderas y calzado tipo botín de seguridad. Presentaba signos de putrefacción que, de manera preliminar, indicarían un tiempo de fallecimiento aproximado de dos días.
En el lugar donde fue encontrado el cuerpo también se observó una almohada, lo que sugiere que la persona permanecía en ese punto de forma habitual.
Personal de la autoridad correspondiente realizó las diligencias de campo y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de la muerte y se intentará establecer la identidad del fallecido.