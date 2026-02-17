Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un predio baldío ubicado entre los fraccionamientos El Toreo y Plaza, luego de que vecinas que se dirigían a la escuela lo observaran tirado y dieran aviso al número de emergencias, en Saltillo. Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para verificar el reporte. Al arribar, revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a resguardar el área. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: pierde motociclista el control, choca contra muro y termina grave en hospital

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, el fallecido era visto con frecuencia en la zona y aparentemente se encontraba en situación de calle. Vecinos señalaron que, en los últimos dos días, lo escucharon quejarse de malestar. El hombre vestía pantalón negro, dos sudaderas y calzado tipo botín de seguridad. Presentaba signos de putrefacción que, de manera preliminar, indicarían un tiempo de fallecimiento aproximado de dos días.