Saltillo: mujer termina con un cuchillo enterrado en el pie tras accidente doméstico

Cuando se encontraba realizando labores para preparar una comida, una mujer sufrió un accidente con utensilios de cocina, luego de que un cuchillo terminó enterrado en su pie derecho.

Los hechos ocurrieron este martes alrededor de las 12:30 del día en un domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Colinas del Sur de Saltillo, donde Karla, de 32 años, se encontraba en el área de la cocina.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a David Iván, desaparecido desde 2025 en Ramos Arizpe