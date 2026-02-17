Saltillo: mujer termina con un cuchillo enterrado en el pie tras accidente doméstico
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una mujer de 32 años resultó lesionada luego de que un cuchillo se le incrustara en el pie mientras cocinaba en su domicilio; fue trasladada al Hospital General
Cuando se encontraba realizando labores para preparar una comida, una mujer sufrió un accidente con utensilios de cocina, luego de que un cuchillo terminó enterrado en su pie derecho.
Los hechos ocurrieron este martes alrededor de las 12:30 del día en un domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Colinas del Sur de Saltillo, donde Karla, de 32 años, se encontraba en el área de la cocina.
TE PUEDE INTERESAR: Buscan a David Iván, desaparecido desde 2025 en Ramos Arizpe
De pronto, al parecer el cuchillo se cayó y, debido a que no contaba con calzado que le cubriera el pie, se le encajó en el empeine, por lo que sus familiares dieron aviso inmediato al número de emergencias 911.
En pocos minutos, personal de la Cruz Roja acudió al lugar y le realizó curaciones, además de colocar un vendaje alrededor del arma incrustada, ya que no podían retirarla hasta que estuviera en el hospital y los médicos llevaran a cabo esa maniobra.
Karla fue ingresada a las instalaciones del Hospital General, donde los médicos se encargarán en las próximas horas de realizar los procedimientos pertinentes y analizar si algún nervio, arteria o incluso hueso pudo haber resultado dañado.