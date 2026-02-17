POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas

I. DETONANTE

La nueva Expo Coahuila empieza a tomar forma y, guste o no, es de esos proyectos que cambian la conversación pública. El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, la supervisaron hace unos días y la apuesta apunta a infraestructura capaz de atraer convenciones, espectáculos y turismo de negocios. En una economía regional que compite por eventos y visitantes, contar con un recinto moderno puede marcar la diferencia. Si el calendario se cumple y la primera etapa queda lista en octubre, Saltillo podría meterse con más fuerza al circuito nacional de congresos y ferias, aunque la jugada es de largo plazo.

II. ARRANQUE POSITIVO

El antecedente del Rodeo Saltillo –80 mil asistentes y alta ocupación hotelera– sirve como referencia de lo que puede venir. La lógica es que más eventos traen más visitantes y eso mueve el consumo local. Hoteles, restaurantes y servicios lo resienten para bien. Todo proyecto de este tamaño genera expectativa y también lupa, pero en este caso el enfoque está en detonar turismo y economía. Si la operación futura responde al tamaño de la inversión, la Expo puede volverse activo estratégico para la región Sureste.

III. YA LLOVIÓ

¿Recuerda usted cuando el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, afirmó que el cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano vivo –debido a la presencia del gusano barrenador en nuestro país– duraría solamente 15 días? Pues ya transcurrieron 282 días desde el 11 de mayo del año pasado, cuando se registró la declaración, y no se ve para cuándo pueda reanudarse el trasiego de animales desde México hacia el vecino país. Y eso lo que significa es que los criadores de ganado que se dedicaban a la exportación siguen acumulando pérdidas por cada día que pasa.

IV. Y NO HAY PARA CUÁNDO

En este contexto, ni siquiera el anuncio de que ya se encuentra lista la nueva planta de producción de moscas estériles, construida en Edinburg, Texas, sirve para documentar el optimismo. Y es que el lenguaje de USDA, dependencia que comanda Brooke Rollins, no ayuda mucho, pues de acuerdo con sus comunicados oficiales, la frontera seguirá cerrada hasta “que se logre una ventana significativa de contención”... o sea: hasta que ellos digan que se abre...

V. PROMETER NO EMPOBRECE...

Ahora que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de “endurecer” las reglas para quienes aspiran a ocupar un asiento en el Congreso de Coahuila a partir de enero de 2027, memoriosos lectores nos recuerdan que uno de los fenómenos más notorios de los últimos procesos electorales ha sido la renuencia de los candidatos –de todos los partidos– a proporcionar información sobre su patrimonio, de forma que el público pueda tener una idea clara de qué poseen. El IEC, de Óscar Daniel Rodríguez, habrá de poner a disposición de partidos y candidatos la plataforma “Conóceles” –o como vaya a llamarse en esta ocasión– y sería de esperar que las cosas cambien.

VI. CUMPLIR ES LO DIFÍCIL

Porque si se plantea la necesidad de que haya más reglas, lo mínimo que se esperaría de los actores públicos es que se comprometan con el cumplimiento de las que ya existen. Pero lejos de esa posibilidad, lo que hemos visto históricamente es que quienes aspiran a un cargo público dicen no tener propiedades, no ser socios de empresas e incluso que no declaran impuestos... porque ganan muy poquito. A ver si la historia es distinta esta vez...

VII. PORTADA FALSA

El diputado morenista Antonio Attolini cruzó una línea de la veracidad y la ética pública al difundir en redes una portada apócrifa que imitaba la del diario lagunero El Siglo de Torreón. No fue sátira ni parodia evidente: fue una pieza diseñada para parecer real y desacreditar una nota que no le gustó... o para enseñar el periódico que le gustaría leer. Falsificar la portada de un medio no es crítica política, es desinformación. Cuando un legislador recurre a eso, el debate deja de ser de ideas y pasa a ser de engaños. Si no coincide con la nota, que la refute con datos y argumentos. Alterar una portada es manipular información para confundir al lector.

VIII. REPROBABLE

Al final terminó exhibiéndose él. Porque usar recursos falsos para cuestionar información real debilita cualquier argumento. Quien aspira a representar ciudadanos tendría que cuidar la verdad, no jugar con ella. En política se vale la confrontación, pero no la simulación. Y menos viniendo de alguien que suele exigir ética a otros. Al final, la polémica ya no fue la división de Morena, sino la decisión de Attolini de falsificar una portada. Hay errores que son lapsus; éste fue decisión. Y esos pesan más.

IX. JUSTICIA PRESTADA

Que sea sólo la justicia de Estados Unidos la que termine juzgando a Miguel Treviño –el Z-40– vuelve a abrir una herida incómoda: ¿y la justicia mexicana dónde quedó? Familias de desaparecidos lo dicen con razón: aquí también se cometieron delitos, aquí están las víctimas y aquí debieron llegar primero las sentencias. Si el vecino del norte arma los casos mientras en casa se acumulan expedientes y silencios, algo falló hace años y sigue fallando hoy. Porque la memoria no prescribe y la deuda con las víctimas tampoco. La duda es cuánto tiempo más seguirá México reaccionando en lugar de encabezar la justicia.