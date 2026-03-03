Cae presunto responsable de megaincendio de recicladora en Arteaga

Una aparente negligencia humana movilizó a los cuerpos de emergencia y terminó en una detención policial la tarde de ayer lunes en Arteaga. Lo que comenzó con un cigarrillo encendido derivó en un siniestro de grandes proporciones que consumió maquinaria y materia prima en el establecimiento “Resal de Coahuila”, ubicado sobre el bulevar Fundadores.

A las 14:00 horas, las frecuencias de radio reportaron densas columnas de humo negro a la altura del kilómetro 250. Al arribar la unidad 6522 de la Policía Municipal de Arteaga, los agentes no solo se toparon con las llamas que devoraban el inmueble, sino con el presunto responsable de la tragedia.

En el sitio fue asegurado Jorge Gregorio “N”, de 52 años de edad, un recolector de basura independiente con domicilio en la colonia Ampliación Morelos de Saltillo. Según el parte informativo, el sujeto fue señalado directamente tras admitir que se encontraba fumando en el área de almacenamiento. El descuido fatal ocurrió cuando arrojó la colilla de su cigarro, aún encendida, sobre un sillón viejo; el material sintético del mueble actuó como acelerante, propagando el fuego de forma incontrolable hacia los depósitos de reciclaje.

Ante la flagrancia del acto y los daños provocados, los oficiales procedieron a la lectura de derechos y el arresto inmediato de Jorge Gregorio “N”. El sospechoso fue trasladado a las celdas municipales y posteriormente consignado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica por los daños materiales ocasionados, los cuales, aunque cuantiosos, aún no han sido valuados oficialmente por los propietarios.

Mientras el presunto pirómano era retirado del área bajo custodia, el cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Arteaga iniciaba el combate frontal contra el fuego. La magnitud del incendio obligó a una respuesta intermunicipal, sumándose camiones cisterna de Saltillo y personal de Protección Civil del Estado.

El equipo especializado logró cercar las llamas para evitar que el calor alcanzara predios vecinos. Tras varias horas de maniobras, se reportó “saldo blanco” en cuanto a vidas humanas, confirmando que ningún trabajador ni elemento de rescate resultó lesionado. La administración municipal confirmó que las investigaciones seguirán su curso para fincar las responsabilidades legales correspondientes al detenido.