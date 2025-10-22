Camioneta de mercería arde en el Centro de Saltillo; sospechan incendio intencional

    Vecinos reportaron el siniestro mediante grupos de seguridad en WhatsApp, lo que permitió una rápida respuesta de las autoridades. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Vecinos alertaron a las autoridades y Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otros vehículos

Una camioneta terminó reducida a cenizas luego de un incendio que, de acuerdo con las primeras versiones, habría sido provocado de manera intencional en pleno Centro de Saltillo.

El vehículo, una camioneta de caja seca perteneciente a la mercería La Barata, se encontraba estacionado frente al negocio cuando, presuntamente, un hombre desconocido le prendió fuego y huyó del lugar.

$!La camioneta de la mercería La Barata quedó completamente calcinada tras el incendio.
La camioneta de la mercería La Barata quedó completamente calcinada tras el incendio. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Vecinos que observaron las llamas y el humo negro alertaron a las autoridades a través de grupos de seguridad en WhatsApp, alrededor de las 20:50 horas, lo que generó la rápida movilización del Cuerpo de Bomberos.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar el fuego antes de que se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos.

$!Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otros vehículos y locales cercanos.
Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otros vehículos y locales cercanos. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

La Policía Municipal acordonó la zona y cerró momentáneamente la circulación hacia el oriente, mientras que personal de Protección Civil revisó la estructura del edificio y determinó que no hubo daños de consideración ni personas lesionadas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y no descartan que se trate de un acto intencional.

