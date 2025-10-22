Camioneta de mercería arde en el Centro de Saltillo; sospechan incendio intencional

Una camioneta terminó reducida a cenizas luego de un incendio que, de acuerdo con las primeras versiones, habría sido provocado de manera intencional en pleno Centro de Saltillo.

El vehículo, una camioneta de caja seca perteneciente a la mercería La Barata, se encontraba estacionado frente al negocio cuando, presuntamente, un hombre desconocido le prendió fuego y huyó del lugar.

