Saltillo: Comer, celebrar y cuidarse: estrategias para evitar intoxicaciones en diciembre

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Saltillo: Comer, celebrar y cuidarse: estrategias para evitar intoxicaciones en diciembre
    Los platillos tradicionales de la temporada decembrina requieren cuidados especiales en su preparación y conservación para evitar riesgos a la salud. FOTO: ESPECIAL

El aumento en la preparación y consumo de alimentos durante la temporada navideña incrementa el riesgo de infecciones intestinales. Especialistas advierten sobre prácticas seguras en la cocina para prevenir enfermedades y disfrutar las celebraciones sin contratiempos

Durante las fiestas decembrinas, las mesas de los hogares saltillenses se colman de platillos tradicionales como tamales, bacalao, pavo, romeritos y ponche. No obstante, entre reuniones familiares, recalentados y extensas jornadas de preparación, también se elevan los riesgos asociados a la seguridad alimentaria, especialmente cuando los alimentos permanecen por largos periodos fuera de refrigeración o se manipulan de forma inadecuada.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en México se registran cada año más de 3.4 millones de casos de infecciones intestinales y más de 23 mil intoxicaciones alimentarias bacterianas. Estas cifras tienden a incrementarse en temporada decembrina, cuando se cocinan grandes volúmenes de comida y los platillos suelen permanecer horas sobre la mesa.

Especialistas en nutrición de Coahuila advierten que los alimentos típicos de esta época suelen ser más calóricos, condimentados y pesados, lo que dificulta su digestión. A ello se suma el cambio en los horarios de comida y el consumo excesivo, lo que puede derivar desde una sensación de pesadez hasta malestares gastrointestinales más severos, incluso en personas sin antecedentes digestivos.

En este contexto, la nutricionista Abeer Bader subraya que “probar de todo” en una sola comida puede sobrecargar el sistema digestivo. La recomendación, señala, es elegir los platillos preferidos y evitar la combinación excesiva de alimentos grasos.

La especialista también alerta sobre prácticas comunes durante las celebraciones que elevan el riesgo de contaminación, como mezclar ingredientes crudos con alimentos ya cocinados o permitir que varias personas participen en la preparación sin las medidas de higiene adecuadas. Por ello, comparte cinco recomendaciones clave para reducir riesgos.

Entre las principales medidas destaca la limpieza y desinfección de superficies y manos antes y durante la preparación de alimentos, así como la descongelación segura de carnes, preferentemente en refrigeración y en recipientes que eviten goteos. Asimismo, enfatiza la importancia de prevenir la contaminación cruzada mediante el uso de utensilios separados para carnes crudas y verduras, y de cocinar completamente los alimentos, idealmente con apoyo de un termómetro de cocina.

Finalmente, Bader advierte sobre el manejo de sobras y recalentados: ningún alimento debe permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas, y las “sobras” deben consumirse en un máximo de tres a cuatro días o congelarse si no se ingerirán pronto.

$!Especialistas recomiendan extremar medidas de higiene y refrigeración durante las fiestas para prevenir infecciones e intoxicaciones alimentarias.
Especialistas recomiendan extremar medidas de higiene y refrigeración durante las fiestas para prevenir infecciones e intoxicaciones alimentarias. FOTO: ESPECIAL

“La seguridad alimentaria no es complicada; solo requiere constancia. Unos cuantos hábitos pueden proteger a toda la familia durante las fiestas”, resume la especialista.

Aplicar estas recomendaciones permite que la temporada decembrina siga siendo un espacio de convivencia y celebración, sin que una intoxicación alimentaria empañe momentos destinados a compartir y disfrutar en familia.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

