Llama CDHEC a priorizar los derechos humanos de las personas migrantes

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC) llamó a reconocer las aportaciones de millones de personas en contextos de movilidad humana y a reflexionar sobre los desafíos cada vez más complejos que enfrenta la migración en el mundo actual.

La CDHEC destacó en sus redes sociales que la migración es una realidad profundamente humana, en la que cada trayecto está marcado por historias de búsqueda, resiliencia y esperanza, por lo que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes debe ser una prioridad permanente para las instituciones y la sociedad en su conjunto.

Durante el año 2025, el organismo defensor de los derechos humanos informó que trabajó de manera constante en la visibilización y defensa de los derechos de esta población, mediante diversas acciones orientadas a fortalecer la atención, el acompañamiento y la protección de las personas en situación de movilidad.

Entre las principales acciones, la CDHEC destacó el desarrollo de una política pública en materia de migración, que incluyó la realización del conversatorio “Migración México–Estados Unidos: contexto, estrategias y desafíos”, con la participación del doctor Luis Eduardo Zavala de Alba, director de Casa Monarca.