Hay vigilancia, no alerta; el primer caso de ‘súper gripe’ en México fue leve: Salud Coahuila

Coahuila
/ 18 diciembre 2025
    Hay vigilancia, no alerta; el primer caso de ‘súper gripe’ en México fue leve: Salud Coahuila
    Autoridades de Salud aclararon que no existe una alerta sanitaria en Coahuila tras la detección de una mutación del virus A H3N2 en México. FOTO: ARCHIVO

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, indicó que aún quedan alrededor de 450 mil vacunas contra la influenza

La Secretaría de Salud federal emitió una vigilancia epidemiológica tras confirmar la mutación del virus de influenza A H3N2. Aseguró que la vacuna tetravalente protege contra esta nueva cepa.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud estatal indicó que en Coahuila no existe una crisis sanitaria. Hasta el momento, sólo se ha confirmado un caso en México, por lo que las autoridades aclararon que no se trata de una alerta, sino de una medida preventiva.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan plaga en colonia de Saltillo y en redes responden: ‘la plaga somos nosotros’

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, señaló que el virus corresponde a una mutación, pero reiteró que se trata de una variante “leve, no tan fuerte”.

“Afortunadamente, el paciente que presentó este tipo de influenza en México ya está perfectamente bien y logró recuperarse con el uso de antivirales. Este caso no es tan grave”, explicó el funcionario estatal.

Es importante mencionar que esta gripe, al igual que la influenza H1N1 y la COVID-19, puede agravarse, por lo que se recomienda buscar atención médica ante la presencia de síntomas.

Eliud Aguirre explicó que la principal herramienta de prevención contra esta nueva cepa sigue siendo la vacunación. Subrayó que la vacuna que se aplica actualmente es tetravalente y “ayuda mucho” a proteger contra este tipo de virus mutado.

La campaña de vacunación inició en octubre y concluirá en marzo. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, hasta la fecha se han aplicado más de 450 mil dosis, lo que representa cerca de la mitad de la meta establecida de 950 mil.

La vacuna se aplica en clínicas y hospitales públicos. Aunque está disponible para la población en general, se recomienda priorizar a personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

“El llamado a la población es a que se vacunen, ya que esto los va a proteger mucho y evitar que la enfermedad se complique. La vacuna contra la influenza estacional, H1N1 y H1N2 es gratuita y está disponible en todos los centros de salud y hospitales”, señaló el secretario de Salud, Eliud Aguirre.

