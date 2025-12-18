Predial Saltillo 2026: todo lo que debes saber (módulos, pago digital, descuentos)
Con descuentos por pronto pago, 15 módulos habilitados y opciones digitales, el Municipio arrancará el cobro del predial 2026 el 2 de enero
El Ayuntamiento de Saltillo se alista para el cobro del predial 2026 con descuentos automáticos por pronto pago, la habilitación de 15 módulos en distintos puntos de la ciudad y la posibilidad de realizar el trámite de manera digital desde el primer día del año. Así lo informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.
De acuerdo con la funcionaria, los incentivos ya vienen contemplados en la Ley de Ingresos y aplican de manera directa a quienes paguen en los primeros meses del año. “Ya viene de manera automática autorizando el 15 por ciento de descuento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con nuestros respectivos sorteos”, comentó.
Además mencionó que el arranque formal del cobro será el 2 de enero, tanto en módulos físicos como a través de las plataformas digitales del municipio. “Nos estamos preparando para recibirlos en presidencia municipal, en todos los módulos, por internet y también en el chatbot”, dijo.
Actualmente, el padrón registra 332 mil contribuyentes cumplidos, cifra que representó un incremento del 4 por ciento respecto al año anterior. Con ello, el municipio cerrará 2025 con una recaudación arriba de los 500 millones de pesos por concepto de predial. “Este año cerramos con 530 millones de pesos de predial y el próximo año esperamos subir”, dijo la tesorera municipal.
Álvarez Cuéllar atribuyó este comportamiento a una mayor eficiencia en la recaudación y al uso de herramientas digitales. “Nos fue muy bien, tuvimos mucha participación de la ciudadanía y las herramientas por internet han ayudado bastante a que más gente cumpla”, afirmó.
Para 2026 se habilitarán 15 módulos de pago, cinco de ellos en Presidencia Municipal y el resto en mercados, plazas comerciales y puntos estratégicos de la ciudad, con horarios ampliados entre semana y fines de semana. Además, el pago en línea estará disponible desde el inicio del año.
Como incentivo adicional, durante enero, febrero y marzo se aplicará 50 por ciento de descuento en recargos, además de sorteos mensuales que incluyen premios de hasta 100 mil pesos para quienes realicen su pago puntual.
MÓDULOS Y HORARIOS – PREDIAL 2026
Cajas de Presidencia Municipal
Francisco Coss 745, Zona Centro
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Módulo Juárez
Mercado Juárez, Allende y Aldama, Zona Centro
Lunes a sábado: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
MÓDULOS EXTERNOS
Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sendero Sur: Blvd. Antonio Cárdenas 4159, Parques de la Cañada
Central: Luis Echeverría Álvarez 290, Bellavista
Nogalera: Periférico Luis Echeverría 1474, Col. Lourdes
Merco: Francisco I. Madero 1763, Mirador
Portales: Periférico Luis Echeverría Álvarez 1855
Campestre: Blvd. Eulalio Gutiérrez y Carr. Los Valdez
San Isidro: Blvd. Venustiano Carranza 4826, Los Doctores
Patio: Blvd. Jesús Valdez Sánchez 365, Ex Hacienda Los Cerritos
Valle: Blvd. Eulalio Gutiérrez, Valle de las Flores
Mirasierra: Blvd. Los Fundadores 7546
Plaza Real: Periférico Luis Echeverría 851
Gimnasio: Periférico Luis Echeverría s/n, San Ramón
Multideportivo El Sarape: Guacali s/n, Col. Las Teresitas
DESCUENTOS POR PAGO PUNTUAL
Enero: 15% Febrero: 10% Marzo: 5%
SORTEOS
Enero: 10 premios de 100 mil pesos
Febrero: 50 premios de 10 mil pesos
Marzo: 50 premios de 10 mil pesos
DESCUENTO EN RECARGOS
Enero, febrero y marzo: 50% de descuento