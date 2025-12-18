Predial Saltillo 2026: todo lo que debes saber (módulos, pago digital, descuentos)

El Ayuntamiento de Saltillo se alista para el cobro del predial 2026 con descuentos automáticos por pronto pago, la habilitación de 15 módulos en distintos puntos de la ciudad y la posibilidad de realizar el trámite de manera digital desde el primer día del año. Así lo informó la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar.

De acuerdo con la funcionaria, los incentivos ya vienen contemplados en la Ley de Ingresos y aplican de manera directa a quienes paguen en los primeros meses del año. “Ya viene de manera automática autorizando el 15 por ciento de descuento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo, con nuestros respectivos sorteos”, comentó.

Además mencionó que el arranque formal del cobro será el 2 de enero, tanto en módulos físicos como a través de las plataformas digitales del municipio. “Nos estamos preparando para recibirlos en presidencia municipal, en todos los módulos, por internet y también en el chatbot”, dijo.