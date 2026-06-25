Camioneta se impacta contra autobús de pasajeros, en Saltillo

Un accidente vial entre un camión de transporte público foráneo y una camioneta particular movilizó a elementos de Tránsito Municipal la tarde de este jueves en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos vehículos participaron en el percance por causas que serán determinadas mediante el peritaje correspondiente. Tras el impacto, el camión de pasajeros terminó sobre la banqueta divisoria.

Por su parte, la camioneta particular continuó su trayectoria y se detuvo metros más adelante, en una curva del periférico.