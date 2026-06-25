Camioneta se impacta contra autobús de pasajeros, en Saltillo

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Saltillo
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    Camioneta se impacta contra autobús de pasajeros, en Saltillo
    El camión iba a dar la vuelta a la central Ulises Martínez
    Camioneta se impacta contra autobús de pasajeros, en Saltillo
    La camioneta fue señalada responsable Ulises Martínez

La responsabilidad será determinada por las autoridades

Un accidente vial entre un camión de transporte público foráneo y una camioneta particular movilizó a elementos de Tránsito Municipal la tarde de este jueves en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ambos vehículos participaron en el percance por causas que serán determinadas mediante el peritaje correspondiente. Tras el impacto, el camión de pasajeros terminó sobre la banqueta divisoria.

Por su parte, la camioneta particular continuó su trayectoria y se detuvo metros más adelante, en una curva del periférico.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales y no fue necesario trasladar a ninguno de los ocupantes a un hospital.

Al lugar acudieron representantes de las aseguradoras de ambas unidades para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades, mientras que personal de Tránsito Municipal realizó las diligencias correspondientes y coordinó la circulación en la zona.

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