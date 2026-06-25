Hallan sin vida y en avanzado estado de descomposición a hombre que vivía solo en Ramos Arizpe

La preocupación de varios vecinos ante la ausencia prolongada de un hombre que vivía solo derivó en el hallazgo de su cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda en la colonia Cactus, en Ramos Arizpe. Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Bulevar Analco, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras varios días sin tener noticias del morador.

De acuerdo con vecinos del lugar, habían transcurrido entre cinco y siete días desde la última vez que observaron al hombre entrar o salir de su vivienda, situación que comenzó a generar inquietud entre quienes residen en la zona. Tras compartir la situación en grupos de seguridad vecinal, se solicitó la intervención de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para verificar el reporte. Los uniformados intentaron contactar al habitante tocando la puerta y el portón durante varios minutos, pero al no obtener respuesta y percatarse de que había luces encendidas en el interior, decidieron ingresar al inmueble.

Al abrir la puerta principal, fueron recibidos por un fuerte olor fétido, por lo que realizaron una inspección más detallada. En una de las habitaciones localizaron el cuerpo del hombre ya sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio únicamente para confirmar el fallecimiento, mientras que la vivienda fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. Vecinos señalaron que el fallecido vivía solo y que era originario de otra entidad, por lo que desconocían la existencia de familiares cercanos en Ramos Arizpe o en el estado de Coahuila.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes dentro del inmueble. De manera preliminar, las autoridades descartaron huellas visibles de violencia o indicios de alguna situación de riesgo al interior de la vivienda. Todo apunta a que el hombre habría fallecido por causas naturales; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión las circunstancias y la causa del deceso. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de su identificación oficial y de que familiares acudan a realizar los trámites correspondientes para reclamar los restos.